La Ploiești nu se mai poate spune ”ultimul stinge lumina”. Pentru că nu mai este lumină!

Ploieștiul nu mai are bani. Tocmai acum când lucrurile se legau si toate începuseră să meargă de minune. Avea și acest oraș devenit atât de gri, trist și fără perspective șansa să renască. După ultimele alegeri, poporul, în genialitatea lui, vorba lui Dan Puric a decis ca primarul sa fie de la PNL iar majoritatea în Consiliul Local să fie PSD-ALDE. Și puteau toți să se uite în ochii alegătorilor și să dea vina unul pe celălalt pentru nerealizări, să își asume reușitele și culmea să aibă dreptate toți. Au reușit conform algoritmului politic să își angajeze oamenii de partid, pilele, rudele, amantele și să pară că organigrama e de fapt o mașinărie în care fiecare rotiță își are rostul ei.

Bun, existau frustrări cu privire la venituri. S-a rezolvat cu prioritate și acest lucru, astfel că salariile au crescut semnificativ pentru toată lumea fără discriminări. Mai era ceva de pus la punct cu privire la pregătirea și aducerea la zi a cunoștințelor în materie de administrație. Cu un ultim efort s-a reușit ca în acestă vară să mearga toți la cursuri de formare profesională, cu parteneri de viață, cu copii, pentru că și aceștia trebuiesc formați de mici. Și tocmai când s-au întors gata competenți și hotărâți să pună lucrurile în mișcare....nu mai sunt bani! Cum adică nu mai sunt bani? Păi și ei cum să-și demonstreze abilitățile proaspăt dobândite în gestionarea banilor, fără bani?

Concluzia doctă și competentă a unor oameni aduși la zi cu pregătirea profesională este că am rămas fără bani pentru că avem taxele și impozitele prea mici. Să le mărim dar! Și primarul are șansa să propună această majorare dar să critice majoritatea PSD-ALDE pentru cheltuirea nesănătoasă a bugetului, iar majoritatea în cauză să critice această propunere de majorare, să se delimiteze de ea, dar să o voteze. Singurul vinovat este ploieșteanul care nu înțelege necesitatea acestei majorări. Are de ales. Dorește ca orașul să fie curat, luminile aprinse, zăpada curățată? Să ceară, nu să aștepte propunerea primarului, să ceară majorarea taxelor. Altfel în orașul european Ploiești nu se va mai putea spune – ultimul să stingă lumina- . Pentru că nu mai este lumină. Și nici nu ne-o arată nimeni.

Observatorul Prahovean De același autor