Nici în Brașov nu mai ai unde să mănânci. Experiența unei duminici ratată, acasă la ”bunici”, cu mâncare ”La Ceaun”

Cum vremea încă e frumoasă și toamnă a început să-și arunce culorile pe tot ce a fost verde până acum, mi-am zis că e o idee bună să mă urc în mașină alături de iubită și de încă doi prieteni și să facem o ieșire în Brașov. Ruta Ploiești-Brașov o știu ca pe propriile buzunare după trei ani de facultate și multe alte reveniri în orașul de sub Tâmpa.

Așa că, ne-am urcat duminică după amiază în mașină, patru persoane, cu destinația Brașov. Am evitat aglomerația de pe DN 1 și am ales să mergem pe Cheia, unde pe lângă TIR-uri am avut parte și de inconștienți în trafic.

După două ore și jumătate am parcat mașina lângă parcul Titulescu și ne-am îndreptat spre Republicii, ca să ne desmorțim oasele, iar la final ne-am spus că nu putem pleca din Brașov, fără să mâncăm.

În spiritul unui crez fundamentat pe zeci de vizite, chefuri și bună dispoziție, ne-am îndreptat spre Sergiana (Mureșenilor colț cu Bulevardul Eroilor) cu gândul la jumările împănate servite cu ceapă roșie, zacusca de bureți, fasolea cu ciolan cum doar la Sergiana găsești, ciorba de burtă și de vită, coaste de porc, vinul fiert, la horincă și la multe alte inginerii gastronomice pe care sunt sigur că le cunoașteți și voi.

Recunosc, îmi place să mănânc și nu zic ”nu” vreunei rețete sau sugestii noi când vine vorba de mâncare. La fel cum îmi place și să consum tot felul de lichide în combinație cu mâncarea potrivită.

Acum că v-am atras puțin atenția, haideți să coborâm scările restaurantului care mi-a făcut studenția mai frumoasă. Sunt sigur că știți unde e și despre ce scări vorbesc. Îl ocolim pe cerșetorul care a devenim un fel de hostess al localului și trecem pragul.

Ca de fiecare dată, ne întâmpină la ușă o domnișoară cu un zâmbet plăcut și care în mod normal ne întreabă câte persoane suntem. Duminică însă, domnișoară despre care vă vorbesc își cam pierduse zâmbetul și după ce m-a recunoscut, mi-a spus cu părere de rău că nu ne poate omeni de această dată cu mâncarea lor gustoasă pe motiv că au un eveniment cu vreo 170 de invitați.

Plecăm dezamăgiți și încercăm să nu ne pierdem cu firea. Când foamea lovește, unii dintre noi se transformă în adevărate bestii. Așa că facem repede un research și îmi amintesc recomandarea unui prieten, ”mâncău” la fel de renumit ca mine, dar cu ceva mai multă experiență: ”La Ceaun”.

Cum denumirile cât mai simple și tradiționale mă fascinează mai ales când e vorba de mâncare și îmi fac cerul gurii să lăcrimeze , n-am mai stat pe gânduri și ne-am îndreptat spre strada Michael Weiss cu destinația La Ceaun.

Prima impresie pe care mi-a lăsat-o restaurantul fost că trebuia să-mi ascult instinctul și prietenii care mă însoțeau, dar cum un ”mâncău” gândește cu stomacul și cu papilele gustative, am continuat să sper că voi avea parte de o surpriză plăcută în farfurie, lucru care s-a sfârșit cum nu se putea mai prost.

Facem abstracție de faptul că, înăuntru, restaurantul este foarte înghesuit și că te simți ca un claustrofob într-o cutie de chibrituri când te duci la budă.

Fumători fiind și patru la număr, ne-am așezat pe terasă. Printre minusuri aș putea să enumăr aici lipsa unei surse de încălzire, păturicile insuficiente față de numărul scaunelor și mesele îngrămădite ca să intre cât mai multe pe metrul pătrat.

Meniuri ne-am luat singuri și am început să răsfoim. Cum afară erau sub 10 grade, fetele care ne însoțeau și-au dorit câte o cană de vin fiert cu o ardoare la fel de mare ca cea a unui copil care află că Moș Crăciun nu există și își dorește ca totul să fie o minciună. Ne hotărâm și la mâncare și așteptăm să vină chelnerul.

Și vine la un moment dat, foarte relaxat. Spunem ce dorim, și anume: o ciorbă de burtă, o ciorbă de fasole în pâine, două ciorbe de vită, două căni cu vin fiert, o horincă și o bere, notează conștiincios și pleacă spre bucătărie.

Spre dezamăgirea noastră se întoarce după nici cinci minute, la fel de relaxat cum a plecat și ne comunică următoarele: nu mai avem ciorbe, singura ciorbă pe care o mai avem este cea de fasole în pâine, iar la vin fiert încă nu a început sezonul. Puțin indignat, recunosc, îl întreb ce ne recomandă, ce mai au prin bucătărie că vrem să mâncăm la ei, adică să le dăm bani, mai ales că ne-a fost recomandat localul. Cu un zâmbet tâmp pe față ridică din umeri și încearcă să ne convingă că, ciorba de fasole în pâine e o alegere potrivită pentru fiecare dintre noi.

Mai răsfoim încă o data meniul și după câteva întrebări cu privire la existența mai multor feluri de mâncare aflăm că bucătăria vestitului restaurant ”La Ceaun” e cam săracă. Ce-i drept, ne asumăm vina de a merge neanunțați, duminică pe la 19.00, într-un local bine cotat din centrul Brașovului.

La a doua încercare de a comanda, unul dintre noi a renunțat la mâncare și a servit doar o horincă, cu gust de apă după cum susține și acum. Eu am ales o fasole bătută cu murături, a mea iubită a mers pe ciorba de fasole, iar prietena care ne însoțea a rămas doar cu o ciocolată caldă.

Când au venit băuturile ospătarul a adus și o veste încurajatoare ”a mai găsit niște ciorbă de vită în bucătărie”. Neînfricată, prietena care ne însoțea și-a asumat riscul și i-a cerut o porție. Mare greșeală. După două linguri s-a trezit că vita din ciorbă nu a fost barbierită sau avea părul lung înainte de a fi sacrificată.

Apropo, ceaiul de canabis din meniu nu există și în realitate. Nu pentru că ar fi ilegal ci pur și simplu, e pus la ”vrajeală”, ca să seducă clienții. Fasolea bătută care a ajuns în fața mea într-o strachină de lut, era amară, iar ceapa de deasupra era prăjită de vineri cel puțin.

Singura ”fericită” de la masă a fost a mea prietenă, căreia i s-a părut ciorba de fasole în pâine chiar gustoasă. Am rămas cu un gust amar și la propriu și la figurat în urma vizitei ”La Ceaun”. Încercând să spele rușinea firului de păr din ciorbă, chelnerul ne-a adus o cremă de zahăr ars.

Am apreciat, însă nu vom mai reveni niciodată ”La Ceaun” și nici nu vom recomanda altor persoane. Blândele cu care m-am ales după masa de duminică nu mi-au trecut nici astăzi. Din fericire cu stomacul mi-am revenit mai repede.

P.S.: De fiecare dată când mă duc la Brașov mă opresc la Sergiana. E o dorință a mea pe care nu mi-o refuz, un fel de tradiție de familie, sau îl putem acuza pe Pavlov pentru desele vizite acolo. Ce-i drept, când trec pragul cârciumii mă simt ca la bunici: porțiile sunt generoase, mâncarea este bună, gustoasă și toată lumea e preocupată să-ți fie bine pe durata șederii.

