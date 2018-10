Am fost la inaugurarea locului de joacă din parcul Mihai Viteazu și am văzut cum vicele Ganea a invitat copiii ploieștenilor la parastasul unei generații

Am asistat miercuri la un spectacol grotesc girat chiar de către Primăria Ploiești, prin viceprimarul Cristian Ganea. Vă spun din start că nu știu cum sunteți, dar eu întâmpin mari dificultăți în a rămâne atent și concentrat dacă sunt martor la un eveniment care nu-mi suscită interesul sau care mi se pare plictisitor, chiar dacă ”mă trimit șefii” să fac un anume subiect.

Miercuri însă a fost altceva. Deși nu-mi propusesem inițial să ajung la inaugurarea locului de joacă din Parcul Mihai Viteazu din Ploiești, soarta a făcut să o însoțesc pe colega mea, Roxana Tănase, la eveniment. Nu sunt străin de administrația locală din Ploiești, însă nu m-a atras niciodată zona asta editorială și tot timpul am considerat că persoană mai tare și mai capabilă pe ”administrație” ca Roxana, nu există.

Cu alte cuvinte, fiind ”sub aripa” colegei ”mici și crețe” care aduce liniștea în Casa Albă și de care toți funcționarii din Primărie fug în fiecare zic de la 11.00 la 14.00, cât stă pe teren, m-am apucat să transmit live pe Facebook momentul inaugurării locului de joacă.

După anumite standarde, totul a decurs ”bine” și mințile luminate (cu lumânarea) cărora le-a venit geniala idee să aducă la figurație 30 de copii de 7-8 ani au respirat ușurate la final. S-au împărțit două cutii de bomboane chokotoff, baloanele inscripționate de investitorul privat care a sponsorizat modernizarea parcului au fost împărțite celor prezenți, iar ca tabloul ”parastasului” să fie complet, vicele Ganea a reușit să convingă pe loc un puști să taie panglica.

Cum evenimentul a fost unul de anvergură, nu putea lipsi un fotograf profesionist, învățătoarea care i-a însoțit pe cei 30 de micuți aduși la figurație și nici ziariștii.

De ce am spus că am asistat la un spectacol grotesc? De ce am spus ”parastas” în aceeași frază în care am descris cum un puști de 7 ani pus de viceprimarul Cristian Ganea taie panglica locului de joacă?

Pentru că din punctul meu de vedere, episodul la care am asistat ieri a fost un teatru de cea mai joasă speță, regizat de aceiași oameni îmbrăcați frumos, dar cu suflete ponosite, pentru care capitalul electoral e tot ce contează. Ploieștenii pe care îi cunosc eu sunt altfel. Știu să taxeze nesimțirea și prostul gust al unor astfel de derapaje.

Locul de joacă din parcul Mihai Viteazu este gata de cel puțin o săptămână, însă a fost ținut închis până când vicele Ganea a găsit de cuviință că trebuie deschis. Ce nu știu capetele luminate care și-au bătut joc de copiii școlii Sfântul Vasile, care au fost ținuți o oră în frig până s-a strâns toată lumea bună, apoi au fost băgați în parc precum vitele într-un abator, e că locul de joacă a fost inaugurat fix așa cum și-ar fi dorit ele.

În urma cu o săptămână, părinții curajoși și-au dus copiii în locul de joacă ținut închis de o banderolă a poliției locale și un semn cu ”Accesul Interzis”. Copiii au fost cei care au tăiat panglica, ce-i drept una simbolică și imaginară, dar plină de atât de multă însemnătate. Faptul că nu au fost ziariști prezenți și nici viitori candidați la Primăria Ploiești, probabil a deranjat și bugetarii din administrația locală au simțit nevoia să recreeze momentul. Cât de bine le-a ieșit, puteți să vedeți în imaginile de la finalul textului.

Imaginea puștiului care a fost rugat să taie panglica, din postura de reprezentat al Primăriei, alături de reprezentantul firmei Alinso, mi-a rămas pe retină și o să mă bântuie de acum înainte. Politicul și goana după voturi au contaminat încă din fașă noua generație, care a ajuns să fie folosită ca un instrument și atât.

Nu doar momentul panglicii mi s-a părut jignitor la adresa copiilor ploieștenilor ci și faptul că directorul școlii Sfântul Vasile a fost de acord să ”livreze”, fără să stea prea mult pe gânduri, o clasă care să servească pe post de butaforie la un eveniment penibil. Dar despre acest aspect vom vorbi altădată.

Dar poate sunt eu prea sensibil și am exagerat? Nu cred.

P.S. Fețele părinților care erau deja cu copiii în parc la momentul ”inaugurării” sunt de neprețuit.

