Referendumul fundului - cum ne-am trezit cu o problemă pe care nu o aveam

La final de săptămână avem referendum. S-a ajuns unde s-a dorit, în sensul că tema a captat suficient de mult atenția opiniei publice, încât să nu se mai discute alte teme majore care sunt cu adevărat importate pentru România. Scopul de moment a fost atins. Ce urmează după?

În rezumat, pentru cei care încă nu au înțeles sensul acestui referendum, rândurile care urmează le sunt dedicate.

Referendumul este modalitatea prin care poporului i se cere părerea. Se apelează la acest excercițiu democratic atunci când o problemă majoră trebuie tranșată, astfel încât să nu se apeleze la asumarea politică a unei decizii. Referendumul vizează o modificare în Constituție, legea fundamentală a țării, după care se construiește și se aplică întreaga încrengătură legislativă.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Constituția fiecărui stat este perfectibilă. Poate, în trecut, aceasta fusese bine făcută, însă vremurile se schimbă și necesitățile în consecință. Situația poate evolua sau involua, cum este și cazul acestui referendum.

Prima întrebare născută cu această ocazie a fost: ”Era necesară consultarea publică pentru redefinirea familiei în Constituție?” Așa a apărut prima dezbatere. Codul Civil, redactat tot pe fundament constituțional, nu permitea căsătoria persoanelor de același sex. S-ar fi putut modifica această prevedere a Codului Civil? Răspunsul este da. Doar că nimeni nu propusese, sau nu avusese suficientă forță încât să facă presiune asupra vreunei guvernări, să-și asume o asemnea decizie.

Un rol determinant îl avea și Biserica Ortodoxe Română, cea care se știe că poate influența opinia unor segmente importante numeric în societate. Mai pe înțelesul tuturor, România nu era și nu este un teren social fertil în care să se cultive ideea legalizării căsătoriilor cuplurilor homosexuale.

Coaliția pentru Familie, o organizație legal constituită, a strâns peste 3 milioane de semnături pentru ca problema să fie tranșată în favoarea cuplurilor heterosexuale. Să spunem că povestea era într-o stare latentă, iar cei menționați au dorit tranșarea ei. Este dreptul lor legal să poată iniția un asemenea demers, chiar dacă ”amenințarea homo” era una fără șanse de izbândă. La fel și homosexualii, în calitate de cetățeni, puteau să inițieze un astfel de demers. Știm în ce societate trăim, care sunt mentalitățile, așa că rezultatul era previzibil în defavoarea lor.

Cum legea fundamentală a democrației spune că minoritățile se supun deciziilor majorității, povestea va fi tranșată la urne. Că înțelegem sau nu ce votăm, ce consecințe are votul nostru, asta este o altă discuție, dar reprezintă efectul sistemului democratic la care ne închinăm.

De demersul Coaliției pentru Familie a profitat principalul partid de guvernământ, PSD. Momentul a picat la fix, pe fondul scandalurilor în care este implicat partidul, în special liderul Liviu Dragnea. Se speculează la maxim oportunitatea ca atenția să fie distrasă de la probleme sociale reale, cu mult mai grave decât obiectul referendumului. În cazul în care se iese masiv la vot și referendumul este validat, ceea ce este atât de lesne previzibil, nu se va schimba nimic față de ceea ce este în prezent, urmând să se specifice clar și în Constituție că familia este compusă dintr-un bărbat și o femeie, așa cum este și în prezent.

Credeți că va rămâne așa pe veci? Așa cum se modifică acum Constituția, tot așa poate fi oricând modificată, dacă societatea o va cere și este pregătită sau o ia razna...

Tehnic cam așa stă povestea. Ne vedem la urne ca să stabilim ceea ce deja este stabilit, dar care oricând poate fi modificat. Ne-am făcut de lucru.

Partea murdară a întregii povești este un alt capitol al discuției. Sunt trei segmente ale societății, dintre care două vor merge la urne, iar unul va sta acasă.

În prima categorie sunt atât heterosexualii, dar și homosexualii. Primii vor vota DA (pentru ca în Constituție să fie clar că femeia și bărbatul pot întemeia o familie), iar homosexualii vor vota NU. În cea de a doua categorie sunt fie cei care nu înțeleg toată tărășenia, fie cei care o înțeleg dar nu le pasă, fie cei care o înțeleg, le pasă, dar consideră că nu are sens să voteze pentru ceva ce oricum există.

Pentru că un bâlci național cere o manipulare pe măsură, rețelele de socializare au fost invadate de tot felul de texte, care de care mai lipsite de fundament, de logică, de bază legală. Agresivitatea este nota dominantă, nu rațiunea, nu argumentarea.

Exemplu: ”dacă nu mergi la referendum, homosexualii îți vor lua copiii”. Nici nu realizezi dacă este de râs sau chiar e cazul să te apuce plânsul. Să ascundem copiii, să otrăvim fântânile, să pârjolim lanurile! Hoarde de poponeți vor intra în gospodăriile oamenilor și vor rechiziționa copiii, cum făceau naziștii sau rușii în vreme de război, cu animalele bieților gospodari.

Faptul că niște scelerați au lansat o asemnea temă nu mă miră. Trist este că mulți au luat-o de bună. Și mai trist este că au drept de vot. Să nu ai discernământ, să înghiți asemenea aberații, dar să ai dreptul legal de a decide, asta chiar e o problemă gravă a societății. O astfel de carență ar fi putut fi subiect și obiect de referendum, pentru eventuala introducere a votului cenzitar. Nu ai școală, nu votezi. Vrei drepturi? Foarte bine, dar ai și obligații pe măsură. Vrei să te constitui parte a deciziei, școlește-te! Este inadmisibil ca oamenii cu pregătire să fie victime ale unor elemente sociale, care nici să se semneze nu știu, care nu pot raționa în cunoștință de cauză, dar care pot decide.

Un alt exemplu de manipulare ieftină a pornit de la ”te p...i pe el de vot, doar când îți convine”. S-a speculat faptul că absenteismul a avut drept consecință ascensiunea PSD și guvernarea dezastruoasă de acum. România încercat să redevină activă, să-și trezească adormiții, să îi scoată la vot. Cei care insistau asupra importanței votului, acum îndeamnă la boicot, adică tocmai la neexercitarea acestui drept, fiind acuzați de ipocrizie.

Ipocrizia este însă a celor care îi acuză, pentru că, în mod convenabil, nu specifică faptul că nu este o rundă de alegeri politice, ci o exprimare a unei opinii cu caracter pur social. Nu alegem o ofertă politică, un viitor pentru România.

Pentru că deja am făcut-o, am să repet faptul că nu sunt interesat să fiu parte a unui joc politic, a unei diversiuni care să abată atenția de la probleme reale ale României. Nu voi merge la vot, chiar dacă sunt adeptul familiei tradiționale, chiar dacă manifestările homosexuale din public îmi provoacă repulsie. Admit că toleranța mea are limite, că nu are fundament religios, și chiar dacă poate să coincidă cu poziția bisericii, nu aceasta este cea care îmi conturează opțiunea în cazul de față. Mi-ar fi plăcut ca BOR să fie la fel de activă și în delimitarea publică de preoții homosexuali sau pedofili. BOR combate declarativ ambele categorii, eu doar pe cea de a doua. Nu eu îi judec, dar cred că Dumnezeu nu se supără dacă observ. Rămân același creștin-ortodox, care nu are nevoie de intermediari în relația cu Dumnezeu.

În ceea ce îi privește pe homosexuali, chiar dacă nu sunt fan, am încercat să înțeleg, măcar să îi accept. Ei oricum există, cu sau fără aprobarea și acceptul meu. Prefer să apreciez un om nu după ce face în intimitate, ci după cum se manifestă social. În fond, ce este mai dăunător societății: un politician profund corupt sau un individ pro-fund?

Ce fac în dormitorul lor nu mă interesează, la fel cum nu mă interesează câte neveste a avut Tăriceanu, ce fătuci i-au furat inima lui Dragnea.

Suntem diferiți, fiecare cu bunele și mai puțin bunele noastre, cu multe greșeli voite sau nevoite. Nu trebuie să fiu executat public pentru că iubesc femeia, la fel cum un homosexual nu trebuie să fie linșat pentru că iubește o persoană de același sex. Nu sunt de acord ca un cuplu gay să adopte un copil, la fel cum nu sunt de acord ca un copil să fie crescut de un cuplu heterosexual, format dintr-un bețiv și o bețivă, ambii violenți, ambii iresponsabili.

Rândurile de mai sus reprezintă doar exprimarea unui punct de vedere față de participarea la referendum, cu argumente pro și contra, așa cum le percep în momentul de față. Nu este un sfat pro sau anti prezență la referendul, ci un apel la minimul efort de a raționa, de a ne informa, de a lua o decizie în cunoștință de cauză, ghidați de propriile valori, de conștiință. Mergeți sau nu la vot, important este să fiți împăcați că ați luat o decizie în cunoștință de cauză.

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor