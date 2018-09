Frig în școlile și grădinițele din Ploiești pentru că directorii vor să facă ”economie” pe sănătatea copiilor

Tot mai mulți părinți au reclamat pe adresa redacției noastre îmbolnăvirea copiilor din cauza temperaturilor scăzuute din școlile și grădinițele din Ploiești. În astfel de cazuri, directorii unităților de învățământ pot solicita furnizarea căldurii operatorului Veolia Energie Prahova.

Cel puțin la primele ore ale dimineții, temperatura în multe dintre sălile de curs în școlile, respectiiv grădinițele din Ploiești scade sub 18 grade. Din acest motiv, au apărut deja cazuri de îmbolnăvire ale copiilor mai sensibili. ”Copilul meu a răcit sigur la școală, unde este frig, pentru că acasă noi am dat drumul la centrală. Nu înțeleg de ce în fiecare an se întâmplă același lucru, să sufere de frig copiii noștri la ore”, ne-a transmis Dorian Florea.

Dacă în ceea ce privește încălzirea în sistem centralizat a apartamentelor, legea obligă operatorul de termoficare să aștepte îndeplinirea unor condiții meteo pentru reluarea furnizării agentului termic, la instituțiile publice, în special școli și grădinițe, conducerea acestora poate solicita Veolia Energie Prahova încălzirea spațiilor.

Așadar, în calitate de părinți, puteți cere directorilor de școli și grădinițe să facă astfel de solicitări pentru că nu-i ”costă” decât întocmirea unei adrese oficiale către operatorul de termoficare.

Din păcate, mulți directori de școli și grădinițe au rămas cu vechea mentalitate din anii comunismului potrivit căreia ”trebuie să facem economie ca să dăm bine la șefi”. Pentru că, nu-i așa, elevii mai pot pune o hăinuță groasă peste ei...

