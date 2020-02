Acuzații grave ale fostului președinte Plus Prahova, Marius Fenichiu. Cum s-au ”aranjat” negocierile cu USR pentru candidații la alegerile locale. VIDEO

Marius Fenichiu, fostul președinte al PLUS Prahova, a dezvăluit în emisiunea ”Observatorulph.ro LIVE” că principalul scop al demiterii sale, pe care o consideră ilegală, a fost finalizarea negocierilor cu USR pentru candidaturile la alegerile locale din vară, inclusiv pentru desemnarea candidatului comun la Primăria Ploiești.

Principalele declarații ale lui Marius Fenichiu:

- Moțiunea de neîncredere a fost inițiată pentru că nu eram de acord la negocierile cu USR să cedez locuri eilibile pe listele comune de consilieri locali sau județeni sau cu desemnarea unor candidați. Vă dau exemplul candidatului la Consiliul Județean Prahova, unde propunerea Plus era mai bună decât cea a USR, având în vedere experiența dobândită de colegul nostru în ANRSC.

- Domnul Polițeanu de la USR a renunțat la cadidatura la Primăria Ploiești după anunțul lui Volosevici. Și-a dat seama că nu are șanse, așa că a acceptat candidatura lui Răzvan Enescu de la Plus. În schimb, USR a primit multe cadidaturi...

- Lui Răzvan Enescu eu i-am propus să candideze la Primăria Ploiești. M-a dezamăgit modul în care s-a comportat și a negociat în detrimentul partidului cu USR. Am ajuns în situația ca, la Ploiești, de exemplu, primii cinci pe lista de consilieri să fie de la USR, al șaselea de la Plus, iar al șaptelea de la USR. La fel s-a întâmplat și la Câmpina, unde raportul este de 1:4 în favoarea USR. Eu nu am acceptat așa ceva!

Înregistrarea emisiunii ”Observatorulph.ro LIVE”, invitat Marius Fenichiu, fost președinte Plus Prahova