Străzi impracticabile în Albești Paleologu. ”Primarul are strada asfaltată și dă artificii de zilele comunei”

O cititoare care locuiește în comuna Albești Paleologu ne-a trimis imagini cu strada pe care locuiește distrusă de aproape doi ani, timp în care muncitorii s-au chinuit să introducă rețeaua de canalizare. Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere autorităților locale.

Sesizarea cititoarei:

”La sfarsit de saptamana, ca majoritatea celor care stau in Bucuresti, incerc sa fug de aglomeratie si sa merg intr-un loc in care ma pot relaxa. Din pacate, de vreo doi ani de zile, comuna Albesti Paleologu este sub orice critica din cauza lucrarilor de canalizare.

Au contractat mai multe firme sa faca sapaturile, de parca una nu era suficienta, si au facut santier pe toate strazile din comuna.

Pe strada noastra, pentru ca nu au bagat conducta potrivita, au sapat din nou ca sa repare greseala. Din cauza acestor sapaturi, s-au facut efectiv cratere in drum, iar la un moment dat nu mai puteam intra deloc cu masinile pe strada.

Dupa multe insistente, muncitorii au venit si au mai carpit din gauri, insa drumul este inca plin de gropi, iar cand ploua este ingrozitor. Trebuia ca in aceasta primavara sa fie gata si canalizarea si strazile, insa tot ce a putut sa faca dl primar a fost sa organizele zilele comunei Albesti-Paleologu, unde a cheltuit cu siguranta o gramada de bani pentru ca au venit numai artisti renumiti. Motivul pentru care nu s-a terminat lucrarea a fost ca nu avea bani, dar pentru petrecere si focuri de artificii a avut? Mai ales ca strada dansului este asfaltata! Va trimit imagini din toamna trecuta, de atunci situatia ramanand aceeasi”

Galerie FOTO Așa arată unul dintre drumuri, după fiecare ploaie:

