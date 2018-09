Medicii și asistentele de la spitalul din Boldești-Scăeni nu și-au luat banii

Situația de la Unitatea medico - socială Boldești-Scăeni, singura de acest fel din județ, este una extrem de dificilă. Medicii și asistenții nu și-au luat salariile integrale aferente lunii august, iar pentru restul personalului Consiliul Local face eforturi financiare susținute să plătească banii.

Totul pleacă de la faptul că majorările salariale nu au avut la bază și o corelare a standardului de cost. Prin urmare, banii de la bugetul de stat au fost insuficienți. În plus, activitatea de la spital este susținută numai de Consiliul Local Boldești - Scăeni, în condițiile în care aici ajung bolnavi din tot județul.

„Asistenții și medicii nu și-au luat integral salariile aferente lunii august, situație care este destul de dificilă. Acesta este motivul pentru care, ieri, a fost convocată Comisia de Dialog Social, la care au participat atât reprezentanți ai Prefecturii Prahova, Consiliului Județean, dar și ai administrației locale. Unitatea medico-socială Boldești - Scăeni are aproximativ 100 de angajați. Dacă pentru personalul auxiliar s-au făcut eforturi pentru plata salariilor din bugetul local, pentru medici și asistenți situația este cu totul alta, pentru că banii vin de la bugetul de stat. Eu am plecat optimistă de la ședință, având în vedere că au existat promisiuni că se vor găsi soluții pentru rezolvarea acestei probleme. În plus, am trimis adrese și la Ministerul Sănătății”, a explicat, pentru Observatorulph.ro, Luminița Gologan, liderul Sindicatului Sanitas Prahova, care a precizat că principala problemă este că de foarte mulți ani nu a fost majorat standardul de cost la unitatea medicală.

La această oră, potrivit liderului de sindicat, nu și-au primit salariile integrale aferente lunii august doi medici și 1

Roxana Tănase redactor șef Roxana Tănase este jurnalistă din 1999. Face parte din ”garda veche” de ziariști ai Prahovei și, din 2012, este în echipa Observatorulph.ro. De același autor