Viata este o taină, o minune, un dar!

Cel ce se naște este hărăzit să cunoască și să se bucure de multele minuni ce Dumnezeu le-a așezat în el și în jurul lui!

Fiecare din noi avem acest privilegiu dumnezeiesc de a ne bucura de munți, copaci, ape, flori, soare, zăpezi...

Fiecare din noi avem privilegiul de a ne bucura de fiecare zi, de sărbători, de iubire, dragoste, înțelegere, respect alături de cei dragi, de prieteni, de ceilalți oameni!

Fiecare din noi avem dreptul și putința de a ne bucura de viață!

Astfel de gânduri m-au năpădit când am aflat că Gigi Anghel, Microbel, cum îi spuneam cei mai mulți, nu mai este!

Cei care l-am cunoscut ne dăm seama, mai ales acum, cât de puține bucurii a avut și cât de singur și neînțeles și-a dus viața!

A avut mai mereu o lume a lui, greu de pătruns, o lume a lui în care se retrăgea spre a-și mângâia în tăcere multele lui tristeți și neajunsuri!

I-am cunoscut sufletul bun, înțelegător și totdeauna iertător!

Dorința lui de a face bine celor din jur a fost mereu mult mai mare decât posibilitățile și zbaterile lui! Această diferență l-a făcut, probabil, să clacheze și să se retragă ireversibil în el!

Am colaborat și m-am sfătuit cu el în diferite acțiuni culturale! Era un foarte bun editor și tehnoredactor! Aportul lui tehnic si chiar artistic era indispensabil! Fără ajutorul lui publicații precum POŞTALIONUL, FEREASTRA, MIZILUL, nu ar fi fost posibil să fie editate și deci să apară! Era sincer, chiar exagerat de sincer și foarte sensibil în a recepta realitatea. Avea darul de a descoperi frumosul și de a-l face accesibil!

A fost un Om în jurul căruia se putea construi o Academie de mare succes în care să se predea lecții de bun simț, respect, bunătate, înțelegere!

Calitățile lui au devenit din ce în ce mai inutile și neinteresante pentru această societate plină de nedreptăți!

Nu s-a putut adapta și s-a însingurat!

Am aflat abia acum că era bolnav și că a refuzat consecvent orice tratament! Chiar și acum în ultimile zile a refuzat orice intervenție medicală ce ar mai fi putut să-i prelungească viața!

Este clar că nu a mai dorit să trăiască!

Este tot mai clar că a dorit să părăsească definitiv această lume!

De ce?

De ce s-a ascuns în el?

De ce nu a cerut și nu a acceptat ajutor pentru a trăi?

Nu vom ști niciodată, dar am putea învăța din lecția lui de viață să fim mai buni, mai înțelegători, mai prietenoși, mai darnici și chiar iubitori de oameni și mai ales de aproapele nostru!

Dacă am fi fost așa cu siguranță nu ne-ar fi părăsit!

Doar Dumnezeu l-a înțeles pe deplin și i-a ascultat ruga luându-l la El!

Avem nevoie de iertare!

Să ne ierți Gigel Anghel!

Se cuvine să încercăm să fim alături de părinţii lui ce i-au trăit tristețile și durerile iar acum trăiesc această imensă dramă de a-și nunti în moarte unicul fiu!

Sfânta Maria care se naște astăzi să-l ocrotească și să-l răsplătească precum sufletul lui blajin și bun o merită!

Dumnezeu să-l ierte!



Emil Proșcan

Mizil

8 Septembrie 2018

