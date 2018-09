Asociația Prahova în Acțiune, planuri pentru comunitatea locală - VIDEO

„Pregătit pentru a realiza ceva măreț!" și Campania „100 de exemple bune pentru România Centenară!" sunt numai două dintre programele inițiate de Asociația Prahova în Acțiune, care și-a propus să se implice în derularea de proiecte destinate comunității locale.

Asociației Prahova în Acțiune și-a propus să inițieze, să promoveze și să susțină proiecte pentru comunitatea locală, iar primele rezultate deja au apărut.

„Scopul asociației este acela de inițiere, promovare și susținere de proiecte și inițiative, precum și promovarea și susținerea de oameni de valoare în vederea dezvoltării comunității prahovene. Am început primele acțiuni în luna aprilie când am dat startul programului „Pregătit pentru a realiza ceva măreț”. Este un program gratuit de pregătire dedicat persoanelor dornice să se implice în viața comunității locale și de asemenea aleșilor locali. Am considerat că se impune realizarea unui astfel de program pentru că am tot constatat o anumită stare de blazare în comunitatea ploieșteană, dar și prahoveană”, a declarat miercuri, la Ploiești, Mihai Apostolache, președintele Asociației Prahova în Acțiune.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Un alt pas important a fost realizarea unei filiale și la Ploiești, unde deja a avut loc un prim eveniment - „Tocuri pe biciclete” - care s-a dovedit un real succes.

„Scopul nostru este de a revitaliza comunitatea ploieșteană, iar o revitalizare fără membrii ei nu este posibilă”, a susținut Răzvan Stănciulescu, președintele Asociației Prahova în Acțiune - filiala Ploiești.

La capitolul acțiuni viitoare, Asociația Prahova în Acțiune, filiala Ploiești, pregătește un nou eveniment, pe 22 septembrie 2018. Este vorba despre Târgul urban de ateliere - Ediția a III-a, care reprezintă o nouă ocazie de implicare a ploieștenilor, grupul țintă fiind copiii de diverse vârste.

„Se vor organiza ateliere cu diverse teme, în care copiii vor avea șansa să cunoască activități din mai multe domenii și/sau să le practice pentru o perioada determinată de timp (30 min/1h, în funcție de decizia fiecărui profesor). Copiii vor avea posibilitatea să se înscrie și să participe la mai multe ateliere pe parcursul evenimentului”, au anunțat organizatorii.