Focare de pestă porcină la limita județului. De frică, prahovenii își taie porcii ca de Ignat

După ce mai multe focare de pestă porcină au fost confirmate în județele vecine, precum Buzău sau Ialomița, prahovenii au trecut la sacrificarea porcilor din gospodării.

Astfel, mai mulți cititori ne-au transmis pe adresa redacției că, în localități precum Ceptura sau Sălciile, crescătorii particulari își sacrifică porcii.

Reamintim că până acum în Prahova nu a fost confirmat oficial niciun focar de pestă porcină africană.

Iată câteva dintre mesaje:

”La Ceptura e panică generală. Vecinii mei au trecut la sacrificarea animalelor de frică să nu vină cei de la DSV să le ia porcii din bătătură. Cei care au mai mulți porci și-au cumpărat lăzi frigorifice ca să poată depozita carnea până la iarnă”.

”Eu locuiesc în Vadu Săpat și am preferat să-mi tai porcul, chiar dacă avea 100 de kg, decât să rămân fără el. Cred că autoritățile sunt depășite de situație”

”După ce joi s-a confirmat un nou focar de pesta porcina in localitatea ialomiteana Dridu oameni din localitățile învecinate Jilavele si Adâncata de teama au sacrificat toti porcii din gospodării !!! Zvonul a ajuns repede si in localitatea din Prahova Salciile care se afla la limita de județ cu Ialomița , asa ca oamenii de teama de a nu ramane fara porcii din gospodării s-au pus pe treabă și au inceput sacrificarea porcilor !!!

Sincer parerea mea este că porcii care au murit sunt " plantati " de cineva, ca la Jilavele in Ialomița, unde s-a gasit un porc mort pe o grămadă de gunoi aflată la ieșirea din localitate. Nu cred ca daca i-ar fi murit porcul vreunui gospodar l-ar fi aruncat pe gunoi ci l-ar fi îngropat undeva sa nu se duca zvonul , iar parerea asta o are toata lumea, eu lucrez in domeniul nutritiei animale si am întâlniri dese cu crescătorii de animale !!!

Se vrea ca romanii sa manance gunoaiele Europei !!

Ce frumos ar fi ca de Ignat, cand oamenii ar fi trebuit sa taie porcul, sa iesim cu totii in strada sa protestăm împotriva guvernului !!!”