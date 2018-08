Autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov: Studiul de fundamentare al parteneriatului public-privat, aprobat de guvern

Guvernul a adoptat, miercuri, studiul de fundamentare pentru demararea unui Parteneriat Public Privat (PPP) pentru proiectarea, execuția și operarea autostrăzii Ploiești - Brașov și pentru operarea actualei autostrăzi Bucurști - Ploiești.

Valoarea execuției proiectului este de circa 1,4 miliarde de euro, iar studiul de fundamentare detaliază că PPP-ul se va întinde pe o perioadă de 44 de ani, dar în două etape. Prima etapă va fi de 4 ani pentru proiectare și execuție și 20 de ani pentru operare. Șoferii vor plăti o taxă pentru folosirea autostrăzii , iar pe parcursul PPP_ului statul va plăti partenerului privat o sumă anuală pentru amortizarea investiției, dar și o plată de disponibilitate pentru perioada de operare a autostrăzii. Studiul ia în calcul și taxarea încă din 2019 a actualei autostrăzi dintre București și Ploiești, potrivit hotnews.ro

Premierul Viorica Dăncila declara, înaintea ședinței de guvern în care Studiul de fundamentare privind construcția și operarea segmentului de autostradă Ploiești-Comarnic-Brașov, precum și operarea autostrăzii București-Ploiești a fost aprobat că "din luna septembrie vor începe procedurile de atribuire și dialogul competitiv cu investitorii, astfel încât până la sfârșitul acestui an să reușim semnarea acestui contract deosebit de important".

Dăncilă preciza că durata de proiectare și execuție este stabilită la maximum patru ani cu începere din anul 2019 și că valoarea estimată pentru proiectare și construcție se ridică la aproximativ 1,36 miliarde euro.

La finalul ședinței de guvern, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat că în studiul de fundamentare sunt prevăzute şi bonificaţii din partea statului dacă lucrările de execuţie se finalizează în avans, dar şi penalităţi pentru întârziere.

"În situaţia devansării lucrărilor perioadei de 48 de luni, aferentă lucrărilor de proiectare şi execuţie, partenerul privat va primi din partea partenerului public o sumă de succes echivalentă cu ponderea într-un an a perioadei de devansare, valoarea totală a primei de succes fiind de 100 de milioane euro pe an. În situaţia întârzierii finalizării perioadei de proiectare şi execuţie, partenerul privat va plăti partenerului public o amendă corespunzătoare ponderii în an a perioadei de întârziere, amenda anuală fiind şi în acest caz de 100 de milioane de euro", a explicat Barbu.

Studiul de fundamentare publicat de Comisia de Prognoză: Detaliile proiectului PPP Ploiești - Brașov

Comisia Națională de Prognoză, instituția desemnată responsabilă de implementarea acestui obiectiv prin Parteneriat Public Privat a publicat pe site-ul său studiul de fundamentare de 118 pagini.

Astfel, conform studiului Autostrada a fost împărțită în sectoare:

- Sector 1 - Ploiești-Comarnic, km 0+000 - km 48+600

- Sector 2 - Comarnic-Predeal, km 48+600 - km 84+800,

- Sector 3 - Predeal- Braşov (Cristian), km 84,4 – km 106,2 (*cu mențiunea că tronsonul Rășnov - Cristian a fost deja contractat pentru execuție )

Proiectul prevede, pentru sectorul Ploieşti – Braşov (Cristian) mai multe lucrări de artă, între care 14 viaducte și 33 poduri cu o lungime totala de aprox. 3 km, precum și 2.6 km de tuneluri cu galerie dublă. Totodată, sunt incluse noduri rutiere, drumuri de acces la autostradă, relocarea utilităților, lucrări hidrotehnice și de atenuare a impactului asupra mediului.

