Femeie din Ploiești, dată dispărută. Apelul Poliției

Femeia, în vârstă de 56 de ani, din Ploiești, a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors. Poliția a lansat un apel ca persoanele care pot oferi informații cu privire la dispariția femeii să sune la 112.

Femeia a fost dată dispărută miercuri, iar la această oră polițiștii derulează acțiuni specifice de depistare a acesteia.

Moraru Irina, în vârstă de 56 de ani, din Ploiești, are înălțime 1,60, greutate 65 - 70 kg, ochi căprui, păr vopsit roșcat, tuns scurt, fața ovală, iar ca semn particular are pe antebrațul drept o cicatrice provenită de la o arsură.

„Persoanele care pot oferi informații despre persoana dispărută sunt rugate sa sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție”, este apelul lansat de IPJ Prahova. foto - IPJ Prahova