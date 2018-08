A început goana după rechizite. Scumpiri pe bandă rulantă

Cu doar trei săptămâni înainte de începerea anului școlar 2018 - 2019, la Ploiești a început deja febra cumpărăturilor pentru școală. Și cum cererea de rechizite este mare, scumpirile nu au întârziat să apară.

Ca în fiecare an, părinții deja au început să colinde prin magazine pentru achiziționarea de rechizite. Cei mai mulți însă spun că surpriza, neplăcută ce-i drept, îi așteaptă la raft.

„Față de anul trecut, rechizitele s-au scumpit inexplicabil, aș spune. Eu am un salariu minim pe economie. Nu mă număr printre cei fericiți care se pot lăuda cu creșteri salariale spectaculoase. În concluzie, orice scumpire se resimte în buzunar. Un caiet de matematică este acum 1,99 de lei, față de 1 leu cât era anul trecut. Acuarelele, cele mai ieftine, costă 20 de lei, în condițiile în care anul trecut am cumpărat tempera cu 15 lei. M-am uitat și la penare și m-am îngrozit. Probabil sunt părinți care își permit să dea 80 de lei pe un penar echipat. Prefer să cumpăr separat creioane și stilou, iar ghiozdanele, de proastă calitate, sunt 29 de lei, dar nu ai garanția că rezistă pe întregul an școlar”, s-a plâns o mămică.

Comercianții în schimb spun că scumpirile sunt nesemnificative în raport cu creșterea prețurilor la carburanți și, bineînțeles, la materia primă.

„Într-adevăr, față de anul trecut, prețul caietelor, de exemplu, a crescut cu 0,4 - 0,5 lei. La creioane creșterea este nesemnificativă, de 0,01 lei. De altfel, există articole de papetărie pentru toate buzunarele. Într-adevăr sunt și produse mai scumpe, pentru acei părinți care își permit”, ne-a declarat o vânzătoare.

Reamintim faptul că, la fel ca și în anii trecuți, la Ploiești, potrivit unei hotărâri a Consiliului Local, elevii din clasa a-I-a vor primi rechizite.

Proiectul a fost aprobat într-o ședință a Consiliului Local, iar suma destinată stric achiziționării de rechizite este de 160.000 de lei.