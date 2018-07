Drumurile din Prahova, unde nu pot ajunge pompierii sau salvarea. VIDEO

Un prahovean ne-a trimis imagini cu drumurile impracticabile după fiecare ploaie, din comuna Predeal Sărari.

Sesizarea cititorului:

”Apelam la dumneavoastra in speranta ca autoritatile locale ne vor "auzi" si vor face ceva pentru a remedia aceasta situatie.



Este vorba de unul din drumurile ramase neasfaltate din comuna Predeal Sarari care, la fiecare ploaie mai serioasa, devine impracticabil datorita apei care sapa santuri in el.

In ultimele saptamani este din ce in ce mai rau pentru ca a plouat aproape zilnic. Nu ai cum sa treci cu masina fara sa atingi cu scutul sau baia de ulei. Daca va continua sa ploua cred ca vom avea un canion in cartier.



Daca era tranzitat de 2-3 masini zilnic poate era o scuza pentru autoritati sa nu faca nimic dar nu este asa.

Drumul e tranzitat de zeci poate chiar sute de masini zilnic fiind calea cea mai rapida cale de a ajunge in Valenii de Munte.

Daca va aparea o situatie in care va fi nevoie de o ambulanta sau o masina de pompieri, acestea nu vor putea trece de portiunea de drum cu probleme.



Autoritatile au preferat de fiecare data sa aduca un excavator care sa niveleze drumul dar solutia este asfaltarea deoarece a doua zi daca ploua se fac iar santuri”.

