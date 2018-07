400 de hectare cu grâu din Prahova ar putea fi compromise din cauza ploilor

Precipitațiile abundente înregistrate în lunile iunie și iulie le dau bătăi de cap locuitorilor din mai multe comune prahovene. Chiar dacă anul acesta, recoltarea grâului a început mult mai devreme, pe aproximativ 400 de hectare din plantele au rămas pe câmp și riscă să fie compromise din cauza vremii.

Anul 2018, spun specialiștii din cadrul Direcției Agricole Prahova, a fost unul atipic până acum, pentru că au existat perioade cu temperaturi scăzute, aproape de limita de îngheț, dar și cu temperaturi caniculare, care au favorizat apariția secetei. Lunile iunie și iulie au stat însă sub semnul precipitațiilor abundente, iar Prahova nu a fost ferită de fenomene extreme, soldate cu inundații și alunecări de teren.

„A fost un an atipic din cauza condițiilor meteorologice. În 30 de ani de activitate, dintre care 17 au fost numai pe teren, nu am întâlnit astfel de fenomene meteorologice. Am avut băltiri, apoi secetă, apoi inundații... Recoltarea la grâu a început mult mai devreme. În Prahova au rămas nerecoltate aproximativ 400 de hectare cu grâu, care aparțin gospodăriilor populației. Din cauza precipitațiilor, oamenii nu au mai reușit să recolteze grâul. Există riscul ca, în acest caz, culturile să fie compromise, însă, momentan, nu am primit semnale din teritoriu. Societățile comerciale au reușit să recolteze atât suprafețele agricole cu grâu, cât și cu rapiță”, a declarat. dr. ing. Mita Enache, directorul Direcției Agricole Prahova.

Cele mai afectate localități din cauza ploilor abundente au fost cele situate în zona de sud a județului, unde locuitorii se roagă să nu mai plouă, astfel încât să aibă posibilitatea de a recolta grâul de pe câmp.

În caz contrar, există riscul ca planta bobul de grâu să înnegrească și să apară fenomenul de încolțit în spic, ceea ce ar conduce la compromiterea recoltei. În acest caz, grâul nu mai poate fi folosit nici în panificație, dar nici ca furaj pentru animale.