Anchetă la Spitalul Băicoi. Un pacient în vârstă de 85 de ani s-a internat cu dureri de cap și a ajuns cu piciorul în ghips

Poliția a demarat o anchetă după ce pacientul, care era internat la Spitalul Orășenesc Băicoi, a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Ploiești cu fractură la piciorul drept și echimoze la piciorul stâng. Acum, bolnavul s-a reîntors la unitatea medicală din Băicoi, însă trebuie să rămână cu piciorul în ghips timp de trei luni.

Incidentul a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iulie, în incinta Spitalului Băicoi, când se pare că bătrânul a căzut după ce a rămas nesupravegheat, spun rudele bătrânului.

„La ora 06.00 a fost anunțată fata pacientului căreia i s-a spus că acesta a căzut pe scări și are piciorul luxat. La Ploiești, după investigații, a reieșit că un picior îl are rupt, iar celălalt luxat. Pacientul a mers la spitalul din Băicoi pentru o durere la cap, iar acum are piciorul drept în ghips, iar piciorul stâng este vânăt. În noaptea respectivă, pacientul a încercat să caute infirmiera, dar nu a găsit-o. A căzut de la etaj, și-a rupt piciorul drept, iar apoi a fost transportat cu o ambulanță la Spitalul Județean, unde a povestit că a căzut de la geamul unității medicale. Spitalul ne-a spus că nu are cadre medicale suficiente pentru supravegherea tuturor pacienților, iar acum, după ce s-a reîntors la Spitalul din Băicoi ni s-a spus că trebuie să rămână cineva din familie să-l supravegheze, tot din lipsă de personal. Din ce am aflat ieri, se pare că ar fi încercat să coboare pe o scară exterioară a spitalului, care nu era luminată. Menționez ca bolnavul a fost internat în spital la Băicoi în urma unei dureri de cap și la mâini, iar acum este imobilizat la pat cu un picior rupt”, a povestit una dintre rude.

Contactat telefonic, managerul Spitalului din Băicoi susține că pacientul era internat la Secția de Boli Interne, unde nu este necesară supravegherea strictă a bolnavilor, care au dreptul să se deplaseze în incinta unității medicale.

„O să emitem un comunicat de presă pe această temă. Pacientul a fost internat la Secția de Boli Interne a spitalului. În noaptea respectivă, pacientul a fost recalcitrant, iar când infirmiera a ieșit din salon pentru a merge la ceilalți pacienți, acesta a coborât pe scări în curtea spitalului, unde și-a luxat piciorul, lucru confirmat inclusiv de celelalte persoane internate”, a declarat managerul unității medicale, care recunoaște că este o singură infirmieră pentru cele 50 de paturi, pentru a se putea realiza turele, însă a precizat că acest lucru este conform normativului.

În cauză Poliția efectuează cercetări, la sesizarea Spitalului Județean Ploiești, care a semnalat incidentul în baza celor declarate de pacient în momentul în care a fost adus de ambulanță la Unitatea de Primiri Urgențe. (foto: Arhivă)