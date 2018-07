Cum poți lua o bursă de 400 de lei pentru a te înscrie la liceu. Colegiul Agricol ”Gheorghe Ionescu Sisești” din Valea Călugărească a implementat un program de învățământ dual

Şcoala, ca factor central de educaţie, are obligaţia de a organiza și susţine o integrare mult mai bună a elevilor pe piața muncii, oferindu-le calificări și posibilitatea de a deprinde cunoștințe tehnice și practice în domeniile de activitate dorite de elevi și oferite de piața muncii.

Potrivit noilor dispoziții, învățământul dual reprezintă o formă de organizare a învățămantului profesional în care sunt combinate pregătirea profesională, făcută de un operator economic, cu pregătirea ce se desfășoară în școli. La Valea Călugărească, anul acesta, a fost implementat un program de învățământ dual prin care, pe lângă experiența căpătată la locul de muncă, elevii primesc și bani pentru practică.

Necesitatea acestei forme de învățământ este semnalată în timpurile noastre de către necesarul de forță de muncă solicitată de către angajatori și de nevoia de a cunoaște o meserie. Un rol esențial îl are învățarea la locul de muncă, dezvoltarea identității personale și stimularea încrederii de sine.

În cadrul programului de învățământ profesional dual, companiile oferă burse de 200 de lei elevilor, iar statul, alţi 200 de lei. Elevii care participă la un astfel de program au în primul an cursuri practice în proporţie de 42%, în cel de-al doilea an de 71%, iar în al treilea an de 72%. În plus, elevii vor face pregătirea practică la operatorul economic cu care s-a încheiat contractul de parteneriat.

Un producător de alcool cu sediul în comuna BUCOV a solicitat deja Colegiului Agricol ”Gheorghe Ionescu Sisești” înființarea unei clase de învățământ profesional dual - calificările „operator în industria vinului și a băuturilor spirtoase” (14 locuri) și „operator în industria malțului și a berii” (14 locuri).

Așa se face că, de anul acesta, cei care se înscriu la Colegiul Agricol „Gheorghe Ionescu-Sisești” din Valea Călugărească vor avea o șansă în plus de integrare rapidă pe piața muncii. Societatea asigură elevilor sprijinul în desfășurarea stagiilor de practică și le garantează un loc de muncă bine remunerat la finalizarea studiilor.

Colegiul Agricol „Gheorghe Ionescu-Sisești” din Valea Călugărească va începe anul școlar 2018-2019 cu o nouă clasă - de învățământ profesional dual.

Vezi mai jos oferta școlară.