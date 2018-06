Cel mai periculos traseu din Bucegi, Jepii Mici, a fost reamenajat de salvamontiștii din Bușteni - FOTO

Salvamontiștii din Bușteni au lucrat multe ore pentru a reamenaja cel mai spectaculos traseu din Bucegi, când vine vorba de grad de dificultate.

Considerat o adevărată provocare turiști, Jepii Mici reprezintă un traseu extrem de dificil pentru cei care nu sunt experimentați în tainele muntelui.

Iarna, dar și în perioadele ploioase, un pas greșit poate să facă diferența dintre viață și moarte. De altfel, traseul este închis pe timpul iernii, pentru că există risc major de avalanșe.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Citește și: Tânărul surprins ieri de avalanșă în Munții Bucegi nu a fost găsit. Operațiunea va fi reluată mâine cu ajutorul unor câini antrenați în căutarea victimelor - VIDEO

Inclusiv vara, mai ales când plouă, traseul poate deveni extrem de periculos.Asta pentru că solul este instabil, iar turiștii, chiar dacă sunt echipați corespunzător, se pot dezechilibra și pot să cadă în abruptul muntelui.

Citește și: Mamă și fiu, recuperați de salvamontiștii din Bușteni, după ce au picat într-o râpă pe Jepii Mici din Bucegi

De-a lungul timpului, nu puține sunt persoanele care au murit sau au suferit grave accidente după ce au încercat să escaladeze pantele abrupte ale muntelui. Numai de la începutul anului, salvamontiștii au participat la zeci de operațiuni de salvare, fie după ce turiștii au alunecat în prăpastie, fie pentru că s-au rătăcit.

Citește și: Operațiune de salvare în Munții Bucegi. Doi turiști au rămas blocați în zona Jepii Mici

„La acțiunea de reamenajare a traseului au participat toți salvamontiștii din Bușteni. Am înlocuit corzi, am vopsit marcaje, am realizat într-o zonă mai dificilă o scară... Traseul este considerat unul cu un grad de dificultate ridicat, iar turiștilor le recomandăm să aibă un echipament adecvat pe munte și să nu urce sau să coboare pe Jepii Mici când condițiile atmosferice nu sunt bune. Înainte de a se aventura la drum cel mai bine este să se intereseze de condițiile meteo, inclusiv vara, pentru că sunt perioade cu ploi torențiale”, ne-a mărturisit Gheorghe Haiduc, șeful Salvamont Bușteni.