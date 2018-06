La 17 ani a descoperit că are cancer. Adriana are nevoie de ajutor

Adriana, pe care toată lumea o alintă Andra, este elevă în clasa a XI-a și locuiește în comuna prahoveană Sîngeru. Are 18 ani. În urmă cu aproape un an a primit o veste teribilă. A fost diagnosticată cu mai multe forme de cancer, iar după mai multe cure de citostatice va fi supusă unei noi intervenții chirurgicale.

Vestea teribilă a fost primită anul trecut, chiar în luna decembrie, cu doar câteva zile înainte de Anul Nou. În urmă cu câteva luni, a mers la Spitalul de Pediatrie din Ploiești cu o problemă pe care o considera minoră. Din când în când mai ales la frig, o cam durea și îi amorțea mâna.

Inițial, toată lumea a crezut că este vorba despre o ruptură musculară. După o vizită la medicul de familie, Adrianei i s-a recomandat să fie consultată de un medic specialist, la Spitalul de Pediatrie Ploiești.

„Nu am avut simptome... Anul trecut, în luna august, am observat ca mi-a ieșit un fel de ganglion sau ceva de genul, undeva sub braț. M-am dus la medicul de familiei și mi-a spus că ar fi o ruptura musculară și mi-a dat trimitere la Spitalul de Pediatrie. Am ajuns la spital, unde am aflat că ar fi vorba despre o tumoare benignă. Am fost programată la scurt timp la operație”, ne-a povestit Adriana.

După operație a început adevăratul calvar. Întreaga mână s-a umflat. De abia în luna decembrie, cu câteva zile înainte de Anul Nou, i s-a recomandat să facă un RMN, iar diagnosticul a fost unul cumplit. Avea tumoare malignă, iar diferența între cele două diagnostice era enormă.

„În august am făcut operația, iar la scurt timp am observat că mâna nu se mai dezumfla. Împreună cu părinții am revenit la spital și mi s-a prescris o alifie, care nu a avut niciun efect. În luna noiembrie am revenit la Spitalul de Pediatrie, de data aceasta cu mătușa mea. Avem mâna în continuare umflată. De abia atunci mi s-a recomandat să fac un RMN. Cu RMN-ul am revenit la spital, iar atunci mi s-a spus că nu mai e de competența medicului care m-a operat, că trebuie să merg la spital de adulți. Mi s-a recomandat să merg la Spitalul Județean, iar de aici am fost îndrumată să merg la Institutul Oncologic București... Anul acesta am început curele de chimioterapie”, ne-a povestit Adriana, care după luni de chin nu poate să nu-și pună întrebarea dacă nu era mai bine ca înainte de intervenția chirurgicală de la Spitalul de Pediatrie să i se fi recomandat să facă măcar o biopsie pentru a se vedea dacă într-adevăr tumoarea este benignă sau malignă.

„Poate nu ajungeam să am această boală nenorocită. Înainte de operație nu aveam dureri insuportabile. După operație, mâna s-a umflat și au apărut și durerile cumplite”, spune Adriana, care însă nu a renunțat să fie optimistă.

„Anul viitor este un an greu. Urmează examenul de Bacalaureat...”, ne-a mărturisit Adriana. Dar până atunci, are nevoie de ajutorul tuturor celor care o pot sprijini. O astfel de boală este cumplită și din punct de vedere financiar. Tratamentele, drumurile la București, alimentația... Totul costă...

Pe numele surorii ei, Tapu Daniela Mădălina Ana, au fost deschise trei conturi. Cei care vor să o sprijine pe Adriana pot dona bani în conturile:

RO05BRDE300SV62566693000 - EUR

RO33BRDE300SV62459433000 - RON

RO98BRDE300SV62566773000 - GBP