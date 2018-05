Coșmar pe DN1, în mini-vacanța de Rusalii - VIDEO, foto

Cei care au ales sâmbătă să plece la munte, pe DN1, au dat piept cu imensele cozi de mașini care s-au format pe sensul Ploiești - Brașov.

Ca în fiecare weekend, traficul spre munte, pe Valea Prahovei, a fost îngreunat. De data aceasta, aglomerația a coincis și cu debutul mini-vacanței de Rusalii.

Conducătorii auto aflați în trafic care au ales să străbată DN1 au fost nevoiți să petreacă câteva ore în trafic. Cozile de mașini s-au întins, încă de la primele ore ale dimineții, pe mai mulți kilometri. Așa că. pe Valea Prahovei, s-a circulat bară la bară.

Cele mai mari valori de trafic s-au înregistrat și de data aceasta la Comarnic, în zona km 101, iar la Bușteni coloana de mașini s-a întins pe o distanță de peste un kilometru.

Un cititor al Observatorulph.ro ne-a transmis la redacție imagini de pe DN1 cu traficul îngreunat.

„Este un adevărat coșmar. Am vrut să ajung la Brașov, dar am abandonat. Nu se poate să reziști în traficul infernal. Este un adevărat coșmar. Am plecat cu familia la munte, dar nu am cum să-mi țin copilul în mașină trei ore numai pentru a ajunge la destinație, pentru o distanță de 150 de kilometri. Mai repede ajungi la mare decât la munte, pentru că nu avem autostradă”, ne-a scris cititorul Observatorulph.ro.