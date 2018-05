Școala de olimpici de la Ploieștiori. Povestea elevilor care vor să descopere civilizații vechi și să viziteze lumea

David Tincă şi Andrei Moca sunt doi dintre elevii școlii generale din Ploieștiori, comuna Blejoi, care au obţinut rezultate excelente la Olimpiada de geografie din acest an, la faza judeţeană. Mai mult, Andrei Moca s-a calificat la etapa naţională. Sunt doi copii care au prins drag de geografie şi visează să călătorească în viitor sau... în trecut!

VREAU SĂ DEVIN ARHEOLOG ȘI SĂ DESCOPĂR CIVILIZAȚII VECHI

ANDREI MOCA este în clasa a V-a la Şcoala de la Ploieştiori. A venit de la Tulcea, unde a făcut primele clase, pentru că acum locuieşte la Ţânţăreni, cu bunica. Materia lui preferată era, până în acest an, matematica, “pentru că este totul clar, logic.”Acum, a adăugat printre pasiuni şi geografi a, atras “de blândeţea Doamnei Iulia (nr - dna Iulia Grigore, profesoară de geografi e) şi de modul în care ne spune lecţiile, ca şi cum mâine ne facem bagajele şi plecăm pe vreun alt continent... Jocurile şi exerciţiile pe care ni le trimite îmi plac şi mă ajută să reţin mai repede şi mai corect nume, locuri, Şcoala de olimpici de la David Tincă şi Andrei Moca sunt doi dintre elevii care au obţinut rezultate excelente la Olimpiada de geografie din acest an, la faza judeţeană.

Mai mult, Andrei Moca s-a calificat la etapa naţională. Sunt doi copii care au prins drag de geografi e şi visează să călătorească în viitor sau... în trecut! coordonate. Eu abia aştept ora următoare, ca să văd ce ne aduce Doamna! Geografi a mi se pare o materie uşoară dacă înţelegi lecţia din clasă. Din păcate, la bunica nu am o bibliotecă mare şi dacă vreau să caut informaţii despre vreo lecţia pot doar pe internet...”

Andrei este un băieţel serios, care zâmbeşte rar, îşi caută atent cuvintele, ca pentru a nu greşi sau a nu-şi supăra interlocutorii.

Se luminează însă când visează cu ochii deschişi: “Aş vrea să mă fac arheolog şi îmi doresc tare mult să vizitez Rusia, pentru că are multe zone în care cred că aş avea şanse să descopăr civilizaţii vechi, animale preistorice... În clasă şi în manual, lecţiile sunt despre geografia de astăzi, dar eu cred că geografi a poate fi şi despre trecut, despre ce a fost acum multe mii de ani pe acest pământ.”

Locul I obţinut la faza judeţeană îi dă dreptul lui Andrei să meargă la etapa naţională a olimpiadei, iar Iulia Grigore îl încurajează şi îl ajută cum poate mai bine.

Un rezultat bun i-ar bucura pe amândoi, elev şi profesor, dar adevărul este că pentru clasa a cincea este deja o performanţă prima treaptă a podiumului în Prahova.

VISEZ FIORDURILE DIN NORVEGIA

DAVID TINCĂ a fost prins în “jocul” Doamnei Iulia de anul trecut. De fapt, spune că “într-a cincea am prins drag de geografi e, deşi la concurs nu am obţinut chiar locul pe care mi-l doream.” În acest an, David s-a întors de la etapa pe judeţ cu locul II.

Geografia este marea sa pasiune. Sâmbăta, David petrece trei ore la Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” din Ploieşti, la centrul de excelenţă: “Sunt atâtea lucruri interesante... Vin profesori, oameni de şetiinţă care ţin cursuri, sunt activităţi interactive la care îmi face plăcere să particip, învăţ multe şi îmi fac prieteni.” Pofta pentru descoperire mi-a deschis-o Doamna Iulia Grigore, prin “modul în care ne dă informaţiile. La fiecare lecţie, chiar atunci când mi se pare greu să reţin atâtea date şi nume, ne ajută cu analogii, cu exemple de viaţă care îmi rămân în minte. Poate nu este trecut în manual, dar dacă despre Paris afli că aproape de turnul Eiffel, pe marginea podului de lângă Sena, când se înserează, se strâng sute de tineri care învaţă tango, e ceva deosebit și frumos. E ca şi cum în afară de geografi a Europei (anul acesta clasa a VI-a o studiază), faci o vizită în fiecare ţară, în fiecare capitală... E o poveste sau un joc, în care foloseşti doar harta şi imaginaţia!”

David îşi doreşte ca în viitor să poată merge în Norvegia: “Fiorduri, unele dintre cele mai înalte cascade din lume şi cele mai adânci lacuri din Europa, reni, balene, Aurora Boreală, toate vreau să le văd!” Probabil David a ales bine, pentru că 37 la sută din populaţia Norvegiei sunt absolvenţi de cursuri universitare, fiind declarată cea mai educată naţiune din Europa. În plus, este naţiunea care citeşte cel mai mult la nivel mondial. Dar nici băieţii noştri isteţi nu se lasă mai prejos. Au început de acum, ca să fie siguri că ajung acolo unde îşi doresc, fie că merg spre viitor sau îşi doresc să descopere trecutul.

sursa: Info Blejoi