Personalul din spitale se pregătește de grevă generală

Reducerea sporurilor, în unele cazuri chiar și cu 45%, dar și faptul că salariile din luna aprilie vor fi mai mici față de cele din luna decembrie sunt doar două dintre nemulțumirile personalului medical din unitățile medicale cu paturi. Luni, timp de două ore, la Spitalul Județean Ploiești a fost declanșat un protest cu personalul care a venit de acasă, pentru a nu influența activitatea medicală.

Consiliul Național al Federației SANITAS din România a anunțat încă de vineri că au fost strânse semnăturile necesare pentru declanșarea grevei generale, pe 11 mai.

„Solicităm majorarea salariilor pentru tot personalul sanitar și pentru aplicarea corectă a sporurilor. La această oră se dorește aplicarea nivelului minim al sporurilor, lucru care conduce la o diminuarea a salariilor față de cele încasate în luna decembrie 2017. În caz contrar, pe 11 mai va fi declanșată greva generală în sistemul de sănătate, lucru care înseamnă asigurarea numai 1/3 din personal pentru urgențe”, a declarat Luminița Gologan, președintele Federației Sanitas, filiala Prahova.

Astăzi, aproximativ 150 de angajați ai Spitalului Județean Ploiești au protestat în curtea unității medicale, nemulțumiți de faptul că legislația vizează reducerea sporurilor în anumite sectoare de activitate, inclusiv în zona serviciilor de urgență, cum ar fi, de exemplu, Secția de Terapie Intensivă, unde sporurile au scăzut semnificativ.

„Suntem astăzi în stradă nemulțumiți de așa zisele creșteri salariale, în primul rând legat de acordarea sporului, care este la minim în acest spital. În al doilea rând este vorba despre salariul de referință pentru că noi avem un salariu de bază, iar sporurile se calculează la un alt salariu, de referință, care este mult mai mic. Noi nu muncim ziua pe un salariu, iar noaptea pe un alt salariu sau sâmbăta și duminica pe un salariu mult mai mic”, este opinia unuia dintre protestatari.

„Parte dintre noi lucrează și în sistem de urgență. Pentru asta am avut, până în ianuarie, spor de 100%, pentru că lucrăm în urgențe majore, cum e cazul meu, și asigurăm asistență și la intervenții foarte grave. Suntem nemulțumiți că ni s-au diminuat sporurile. Am ajuns la 55% și nu mi se pare normal ca unui care lucrează în intervenții majore și pe ambulanța Smurd) să fie remunerat la fel cu o persoană care lucrează numai în secție. Pentru munca depusă sporul este foarte mic. Așa că salariile nu numai că nu au crescut și am ajuns să fim mulțumiți dacă rămânem la valoarea salariului din ianuarie 2018”, a susținut una dintre persoanele care au participat la protest.