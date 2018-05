Unei bătrâne în vârstă de 93 de ani i se refuză internarea la Spitalul Câmpina pe motiv că nu e „Urgență!”. Apel disperat din partea vecinilor

Femeia, în vârstă de 93 de ani, din Breaza, a început să se simtă rău încă de săptămâna trecută. În decursul a patru zile, vecinii bătrânei au sunat de două ori la Ambulanță. De fiecare dată, femeia a ajuns la Spitalul Municipal Câmpina, iar după o noapte de spitalizare, a fost externată și trimisă acasă, pe motiv că nu este o „urgență”. „Este înfiorător ceea ce se întâmplă. Are o rană deschisă la ochi, este anemică și are tensiune. Nu se mai poate ține pe picioare!”, spun vecinii care cred că bătrâna ar fi trebuit să beneficieze de un alt tratament la unitatea medicală.

Se spune că bătrânețea este extrem de grea, mai ales atunci când ești bolnav. De asta s-au convins și vecinii unei femei în vârstă de 93 de ani, din Breaza. Aceștia reclamă faptul că vecina lor, deși se simte rău, a fost externată de două ori de la Spitalul Municipal Câmpina, în decurs de patru zile, pe motiv că nu reprezintă o „urgență”.

„Bătrâna are doi băieți, însă, în calitate de vecini, ne-am implicat. Nu putem să o lăsăm pe femeie singură. Duminică, 29 aprilie, am sunat la 112 și am solicitat ambulanța, dată fiind starea bătrânei. Femeia avea o rană deschisă la ochi, avea tensiune și era anemică... A fost dusă cu ambulanța la Spitalul Municipal Câmpina, iar de aici la Secția Exterioară Boldescu a Spitalului Județean, pentru consult. De aici s-a reîntors la Spitalul Municipal Câmpina. A doua zi a fost externată de la Câmpina, însă starea bătrânei era tot critică. Diagnosticul este de Zona Zoster, dar problema principală este starea gravă în care se află vecina noastră”, ne-a povestit una dintre vecinele pacientei, care spun că bătrâna are numai 35 de kilograme.

Dată fiind decizia de externare, unul dintre cei doi băieți ai femeii s-a dus și a luat-o de la spital în data de 30 aprilie. În data de marți, 1 mai 2018, dată fiind starea pacientei, vecinii au rechemat ambulanța care a transportat-o pe bătrână la Centrul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Câmpina.

„A ajuns la spital, unde a rămas internată peste noapte, iar dimineață, la prima oră, a fost dusă la Secția Boli Infecțioase de la Spitalului Județean Ploiești, la 07.45, și, ulterior, iar la Spitalul Municipal Câmpina. Imediat cum a ajuns la spitalul din Câmpina am primit două telefoane de la unitatea medicală, unul în jur de ora 09.00, iar celălalt la ora 10.00. Urgența telefoanelor era să ne ducem să o luăm pe bătrână. Mi s-a spus că femeia nu poate fi ținută în spital, că „trebuie tratată la domiciliu, de către rude”. Am fost la spital și am găsit-o pe vecină într-un izolator cu trei paturi. Nu mâncase nimic încă din seara în care a ajuns la spital. Nimeni nu i-a dat o cană cu apă. Avea la mână o branulă... Și, doar atât. Mi se pare inuman ce s-a întâmplat. Cu voce stinsă m-a rugat să îi cumpăr un suc. Când am ajuns acasă a început să vomite și m-a rugat să îi aprind o lumânare că se simte rău. Cât suflet poți avea să nu ai grijă de un bătrân bolnav? De ieri până astăzi starea femeii s-a înrăutățit. Nu avem ce să facem... O să sunăm pentru a treia oară să chemăm ambulanța. Poate cine știe, spitalul se va gândi să îi acorde asistență medicală, chiar dacă femeia are 93 de ani. V-am sunat pentru că suntem disperați și nu știm unde să mai apelăm”, susține Rodica Tohotariu, cea care ne-a semnalat situația la redacție.

Precizăm că am luat legătura cu unitatea medicală pentru un punct de vedere, în acest sens fiind transmisă și o solicitare în scris.

Până la transmiterea punctului de vedere de către unitatea medicală din Câmpina, punct de vedere pe care îl vom publica integral, poate, cine știe, o altă autoritate publică se va sesiza și va acorda sprijin femeii în vârstă de 93 de ani, din Breaza.

(Foto: Arhivă)