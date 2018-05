Daună de peste 1.500 de lei din cauza unei gropi. Ce a pățit un prahovean pe un drum comunal din Baba Ana

Buna ziua,

Ma numesc Stefan Marian - locuiesc in loc. Sat Conduratu, Com. BabaAna.

Dupa cum bine stiti, v-am si informat verbal, in ziua de vineri catre sambata noaptea, conducand pe DJ100C (recent asfaltat) ce face legatura intre localitatile MIZIL - FULGA, am virat la dreapta sa intru in sat Conduratul (apartinand de com. BabaAna - Recent Asfaltata si aceasta ).

In afara faptului ca indicatoarele de intrare in comunca lipsesc cu desavarsire si alte lucruri.

Circuland seara in jurul orelor 22.30-23.00 pentru a ajunge ACASA - am luat un crater (cred ca a aterizat niste asteroizi .... pe acest drum ) incat s-a facut o groapa cu diamtru de 100 cm si adancime de 15-20 cm (auzind de la sateni --- ca s-a mai carpit cu niste pamant ... acel Crater ) .

Ma intreb oare siguranta noastra unde este?

In acest sat cate carute mai sunt .. care nu mai conteaza ... sunt trase de cai si nu au o viteza mai mare de 10 km/h ... si avarile sunt doar la saraca caruta ... care este formata din niste tevi sudate si cateva scanduri!

Nu cred ca durerea mai mare este atunci cand dai in aceea groapa cu o masina cu 45.000 KM ... aproape NOUA .... sa-ti spargi si fisurezi o janta, sa distrugi un cauciuc, sa strici directia unei masini.... si sa ajungi cu botul autoturismului in SANT (bine ca in masina ma afla doar eu, fara sotie si copil) ... cu un cap in plafon nu strica ... sa stiu unde am crescut si am batut la picior timp de 18 ani acest drum zi de zi ... noapte de noapte!

Cred ca viata noastra este mult mai importanta decat faptul ca stam intr-o institutie a statului si spunem (se v-a repara .... avem un PROIECT de reabilitare)

Cred ca cel mai important lucru este sa PROTEJAM , sa ANTICIPAM , sa REMEDIEM ... nu sa ne SCUZAM ...

De aceea groapa se stia de mai bine de 3 luni ( din surse din sat) dar nu s-a facut nimic -- AVERTIZARE ca este drum cu probleme unde sunt idicatoarele?? !

Credeti ca ... daca la primarie este o Dacia DUSTER -- o sa puteti trece peste toate aceste cratere?

Ce putem face in aceasta situatie?

Zambim?

Va spun ca nu !

M-am simtit JIGNIT !

Si viata mea si a celor de langa mine nu sta ... imi pare rau ... se v-a remedia !

Va multumesc

Luati in consideratie si platiti pagubele!”, povestește prahoveanul în e-mailul transmis redacției noastre și tuturor adreselor de email din Primăria Baba Ana.