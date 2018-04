Primii cartofi românești au apărut pe platoul de la Halele Centrale - FOTO

Cu două săptămâni mai devreme față de anul trecut, primii cartofi crescuți în pământ românesc au apărut la vânzare pe platoul de la Halele Centrale. În solariile din Prahova, grație muncii fermierilor, legumele de primăvară oferă un adevărat spectacol de culoare.

Temperaturile ridicate din ultima perioadă au făcut posibilă recoltarea din solarii a primilor cartofi românești. Așa că, la scurt timp, pe platoul de la Halele Centrale din Ploiești, au apărut producătorii din Prahova și din Dâmbovița care au expus la vânzare primii cartofi românești. Vorbim de producători din două localități renumite pentru culturile de cartofi, respectivi Mănești (Prahova) și Băleni (Dâmbovița), iar prețul pentru acest tip de trufandale este de 10 lei/kilogram.

„Cartoful crescut în solarii are avantajul că nu necesită stropire, pentru că în această perioadă nu sunt dăunători. În plus, pentru a putea veni la piață cu astfel de cartofi analizăm cu atenție și calitatea solului, care este tratat numai cu gunoi de grajd. Cartofii au fost plantați în luna ianuarie. Anul acesta am avut câteva perioade cu ger și, prin urmare, a fost nevoie de o investiție mai mare pentru a menține plantelor o temperatură optimă”, ne-a declarat una dintre persoanele venite la piață cu primii cartofi românești.

Cartofii au fost protejați de gerul de la finele lunii martie. Tuberculii au fost ținuți în solarii și s-au dezvoltat mai repede. Creșterea a fost favorizată și de faptul că, în ultimele două săptămâni, temperaturile au atins valori cu mult mai ridicate pentru această perioadă. În plus, dacă temperaturile atmosferice au fost de 22 - 24 de grade Celsius, în solarii mercurul din termometre a suit la valori și mai ridicate.

Cât privește calitatea cartofilor, gospodinele spun că merită toți banii. „Eu cumpăr cartofi noi pentru că sunt deosebiți. La gust se vede diferența. Acum, când internetul este plin de rețete, poți să gătești tot felul de mâncăruri din cartofi noi, de la cartofi noi cu unt, la salată orientală cu cartofi noi, până la cartofi gratinați, salată de cartofi noi cu muștar, dar și tradiționalii cartofi noi trași la tigaie cu mărar. Diversitatea de mâncăruri este foarte mare”, ne-a explicat o gospodină care a venit special la piață să cumpere cartofi noi.