Topor celtic, vechi de peste 3.500 de ani, descoperit în pădurea de la Băicoi - FOTO

Descoperirea uimitoare a fost făcută luni, în a doua zi de Paște, de Constantin Cătălin Dumitran, în vârstă de 37 de ani. Primarul orașului Băicoi, Marius Constantin, a predat astăzi, la Ministerul Culturii, toporul celtic, care se estimează că are o vechime de peste 3.500 de ani.

Vestea că la Băicoi a fost descoperit un topor celtic s-a răspândit rapid în localitate. Contactat telefonic, tânărul care a făcut descoperirea, în vârstă de 37 de ani, ne-a mărturisit că este pasionat de arheologie de foarte mult timp.

„Mă bucur că am făcut această descoperire, cu ajutorul unui detector de metale pentru care am autorizație. Este prima descoperire cu o astfel de importanță istorică. Sper că acum să se facă pași importanți pentru descoperirea și a altor vestigii în zonă. Din punctul meu de vedere toporul celtic are o vechime mai mare de 3.500 de ani, pentru că este vorba de un model aparte. Este un topor celtic fără tortiță, fapt ce mă duce cu gândul că face parte dintre primele modele de topoare, care de regulă erau folosite în diverse ritualuri”, ne-a declarat Constantin Cătălin Dumitran, cel care a făcut descoperirea.

Contactat telefonic, primarul orașului Băicoi, Marius Constantin, a declarat că, la rândul său, a fost impresionat atât de modelul de pe toporul celtic, dar și de modul în care acesta s-a păstrat atâția ani.

„Toporul ne-a fost predat ieri de tânărul care a făcut descoperirea, iar astăzi, pe bază de proces verbal, la rândul nostru, am predat obiectul la Ministerul Culturii. Sincer, am fost impresionat de starea în care se află, dar și de măiestria cu care a fost lucrat, când practic totul se realiza manual. Toporul are o lungime de 10,5 centimetri și o lățime 5 centimetri”, ne-a declarat Marius Constantin, primarul orașului Băicoi, care susține că după această descoperire cu siguranță zona va fi cercetată mai amănunțit de arheologi.