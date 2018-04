Satele din Prahova unde localnicii își rup mașinile. FOTO

Un cititor ne-a trimis imagini cu drumurile rupte din satul Soimesti, comuna Ceptura, alături de o scrisoare deschisă pentur autoritățile locale. Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere conducerii primăriei.

Sesizarea cititorului:

In imaginile de mai jos puteti observa cum drumul din satul Șoimești pur si simplu s-a rupt din cauza alunecarilor de teren din zona. Nu este o situatie de ieri de azi ci persista de ani buni, dar in momentul de fata acolo riscam sa rupem masina in doua.

Nu stam mai bine la situatia drumurilor nici in Satul Rotari, unde in urma cu 2 saptamani sau taiat gropile de pe sosea in speranta asfaltarii.

In schimb asteptam sa fie asfaltate tot de atat timp, dar se pare ca autoritatile locale doar au creat niste capcane in care intram cu masinile zi de zi iar asfaltarea lor se va lasa asteptata mult timp sau chiar deloc.

As dori un raspuns la urmatoarea intrebare: Domnule Primar Constantin Chioveanu, cum pentru comuna Ceptura se gasesc bani de asfaltare a fiecarei stradute, canalizare, dezvoltare etc.?

In Satul Soimesti strazile sunt inundate la orice ploaie, santurile lipsind cu desavarsire iar asfaltarea ulitelor este doar un vis frumos. In Satul Rotari acelasi lucru. Practic la o ploaie abundenta in ambele sate se formeaza cratere pe ulitele neasfaltate unde accesul este aproape imposibil cu un automobil.

Solutii sunt sigur ca exista,asa cum au fost bani pentru dezvoltarea comunei Ceptura (canalizare,ulite asfaltate,drumuri bune etc) asa se pot gasi bani si pentru lucrari in cele doua sate anexate Cepturei.

Galerie FOTO