Reacția primarului din Cerașu, după ce localnicii au plantat panseluțe în gropi: ”Dacă le aduc pietriș unu` nu pune mâna pe lopată”

Situație inedită în satul Slon, comuna prahoveană Cerașu. Supărați că își rup mașinile în gropi, mai mulți tineri au plantat în gropi panseluțe, pe care au promis că le vor uda periodic. Primarul le-a dat replica, fiind supărat că se strică imaginea localității.

Un grup de tineri a ales o metodă inedită de protest împotriva autorităților locale din comuna Cerașu. Au cumpărat zeci de fire de panseluțe, pe care le-au plombat în gropile din satul Slon.

Unii dintre ei susțin că vor refuza să-și mai plătească taxele și impozitele locale, dacă primăria nu le va astupa gropile în care își rup mașinile.

Contactat de observatorulph.ro, primarul comunei Cerașu, Dumitru Duca, a declarat că astfel de acțiuni nu fac bine imaginii localității.

”Noi suntem o localitate cu fonduri limitate. Am depus un proiect la Ministerul Dezvoltării pentru obținerea de fonduri necesare reparației străzilor din satul Slon, însă încercăm să plombăm gropile și cu resurse proprii. Nu am făcut până acum acest lucru din două motive: nu ne-a permis vremea și am așteptat finalizarea altor lucrări de infrastructură, preucm amenajarea unei rigole și realizarea branșamentelor de apă”, a declarat primarul Duca.

Edilul nu a apreciat ironia tinerilor, susținând că aceștia nu ar mai fi fost atât de vrednici dacă i-ar fi pus la muncă: ”Dacă le aduc pietriș unu` nu pune mâna pe lopată”