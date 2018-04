Povești de viață. Tanti Gi, femeia care aduce de 45 de ani legume la Halele Centrale

După ce vremea capricioasă a dat de furcă producătorilor de legume, platoul de la Halele Centrale s-a umplut iar de precupeți. De 45 de ani, de dimineața până seara, cu mici întreruperi, când este de muncă în solarii sau la grădină, Georgeta Matei, în vârstă de 62 de ani, din Bălenii Sârbi, județul Dâmbovița, aduce legume proaspete la Ploiești.

Tanti Gi, cum îi spun cunoscuții, a venit prima dată cu marfă la Halele Centrale în iarna anului 1973. „Era frig și m-a adus tata cu o căruță. Țin minte parca ar fi fost ieri... Aveam în căruță o pătură și o folie de rafie... Eram îmbrobodită, iar când am ajuns la Ploiești tata mi-a cumpărat un ceai cald... Și acum țin minte gustul la ceaiul cald cumpărat de tata... Așa am ajuns să vând prima dată la Halele Centrale... După un an am venit singură la piață. Am vândut întâi semințe de flori și de legume, apoi am venit cu zarzavat... Pe vremea lui Ceaușescu puneam semințele în cornete de hârtie. A fost greu și atunci, că era colectivizarea. Toată lumea trebuia să aibă orele muncite la colectiv”, ne-a povestit tanti Georgeta, care din vânzarea legumelor a reușit să crească trei copii.

„Am trei băieți mari, toți la casele lor, și opt nepoți... A fost viața destul de grea că am rămas văduvă, dar cu credință în Dumnezeu poți face multe. Sănătate să ai să poți munci”, este filosofia de viață a femeii, care spune că a ajuns la concluzia că este important și ce mănânci.

Pentru că ne aflăm cu o săptămână înainte de Paște, tanti Georgeta ne-a dezvăluit și câteva rețete sănătoase cum îi place ei să spună.

„E important să mănânci salate. Pătrunjelul este bogat în vitamine. La fel și morcovul. De exemplu, o salată sănătoasă poate fi făcută din morcov, țelină, o sfeclă roșie mică și un măr. Toate se curăță de coajă, se dau prin răzătoarea mică și se amestecă cu pătrunjel tocat mărunt. Este sănătate curată. Ai în salată toate vitaminele de care corpul are nevoie. O altă salată, care se prepară rapid, este salata cu ridichi. Este simplu de făcut, iar efectul este unul deosebit, răcoritor”. ne-a povestit Georgeta Matei.

Tanti Gi, cum îi spun prietenele, are o rețetă bună și pentru drob, mâncarea tradițională românească, nelipsită de pe mese în ziua Paștelui.

„Secretul este să folosești măruntaiele de la miel, să le fierbi bine, dar să pui și verdeață suficientă. La drob se pune ceapă verde. mărar, pătrunjel, ouă și, la alegere, și usturoi”, ne-a dezvăluit femeia. Iar la asemenea preparat merge și o salată cu roșii.

„Marfă nu prea este că a fost frig. Au crescut greu și ridichile și salatele... Totul în solar, că în grădină de la frig momentan nu s-a făcut nimic. Poate de acum încolo să răsară. Înainte, când era cald, pe vremea asta aveam deja loboda afară, ceapă afară... Acum vindem ce s-a făcut în solar. Vânzarea este proastă deși prețurile sunt așa de ani de zile”, spune dezamăgită tanti Georgeta, care îi sfătuiește pe ploieșteni să nu ocolească platoul Halelor Centrale.