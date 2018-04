Pod refăcut prin înlocuirea balustradelor. Explicația primarului

După ce primarul comunei Apostolache a promis că va repara un podul care leagă DJ 102 C de cartierul Istrătești, sătenii susțin că lucrările au constat doar în schimbarea balustradei, nu și în consolidarea acestuia. Edilul spune că licitația pentru construirea unui pod nou în zonă este aproape finalizată, iar în luna mai 2019 acesta va fi gata.

Observatorulph.ro a publicat în toamna anului trecut sesizarea unui locuitor al comunei prahovene Apostolache privind un pod aflat într-o stare accentuată de degradare.

Sesizarea cititorului:

”Va scriu in numele mai multor locatori ai comunei Apostolache, sat Marlogea, cartier Istratesti.

Este vorba de "podul" care leaga DJ 102C de cartierul Istratesti. "Podul", foarte vechi de altfel, se afla intr-o stare foarte avansata de degradare si prezinta un real pericol atat pentru cei care trec cu autoturismul, cat si pentru pietoni (copii care se duc la scoala, locuitori care au nevoie sa ajunga la magazin, in statia de autobuz, etc).

Citește continuarea aici: Domnule primar, așteptăm să pice podul?

Sătenii au revenit astăzi cu o altă scrisoare deschisă, după ce pe vechiul pod au fost montate balustrade noi.

"Domnule Primar, Va multumim pentru "grija" de care dati dovada pentru alegatorii dvs si copiii dansilor care trec zilnic pe "podul" peste raul Cricov. Multumim pentru "reparatiile" facute constand in inlocuirea vechilor balustrade cu unele noi, care maresc larimea puntii cu 10cm!!! si dau o alta "siguranta" cand treci pe acolo. Dar cum ramane cu rezistenta? Mai bateti un cui-doua in stalpii de lemn semiputreziti?

Din noiembrie pana acum au fost cel putin 2 luni in care se puteau demara lucrari de amenajare a santierului, pregatirea terenului, etc, iar zilele in care nu se putea lucra deloc se pot numara pe degete. Lasand gluma la o parte, "podul" este in continuare un real pericol si prin prisma vechimii lui si din cauza faptului ca in cazul este impracticabil pentru ambulante si pompieri, iar in cazul unui dezastru, Dumnezeu cu mila. Sa mai mentionam si de drumul neasfaltat din cartierul Istratesti, unde iti poti rupe masina in santurile facute din cauza ploilor?"

Contactat de reporterul observatorulph.ro, primarul Bratu a declarat: ”Licitația pentru construcția unui pod nou în zonă se apropie de finalizare, săptămâna aceasta urmând să fie desemnat constructorul. Avem fondurile necesare pentru ca șantierul să se termine până în luna mai a anului viitor. Am montat balustrade noi pentru a evita producerea unor accidente, însă nu puteam consolida vechiul pod dacă vom construi unul nou”.

FOTO Podul din Apostolache, înainte și după ”modernizare”: