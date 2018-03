Aglomerație la Spitalul de Pediatrie Ploiești: „Mi-am internat copilul la Spitalul Municipal Câmpina”!

Un ploieștean reclamă aglomerația de la Spitalul de Pediatrie Ploiești, după ce a ajuns la Urgențe, vineri noapte, cu copilul, în vârstă de numai șase săptămâni. Bărbatul susține că, într-un final, a renunțat să mai aștepte. Copilul a fost internat la unitatea medicală din Câmpina. Conducerea Spitalului de Pediatrie Ploiești susține că părintele a fost pus să aștepte după ce copilului i-au fost monitorizate funcțiile vitale timp de trei sferturi de oră, stabilindu-se că acestea sunt în parametri normali.

Costin Leescu, în vârstă de 31 de ani, povestește că vineri, 2 martie, la sfatul medicului de familie. a decis să meargă cu copilul, în vârstă de numai șase săptămâni, la Spitalul de Pediatrie Ploiești.

„Copilul nu mai putea să respire, voma și se îneca. Mi s-a spus că are bronsolită. Am ajuns la ora 21.00 la Spitalul de Pediatrie, însă era aglomerație mare. Așa că am decis să revin peste o oră cu copilul. În jurul orei 22.00, am sunat la ambulanță, care în cinci minute deja era la domiciliu. Am plecat cu copilul la Spitalul de Pediatrie Ploiești, cu ambulanța, iar de data aceasta am reușit să intrăm în camera de triaj. Medicul și asistenta s-au uitat la copil, a fost completată fișa, iar apoi, când au văzut-o pe soție că îl alăptează pe bebeluș ne-au poftit afară, în bătaie de joc, pe hol, alături de ceilalți copii bolnavi, deși era suficient spațiu unde să rămână soția cu bebelușul. Pe hol era aglomerație, așa că ne-am dus în mașină, ca nu cumva copilul să ia și alți microbi. Pe stradă mai erau încă cinci autoturisme, cu motorul pornit, în care erau părinți cu bebeluși”, este povestea spusă de Costin Leescu, iar povestea nu se oprește aici.

„La ora 12 noaptea, holul de la spital era în continuare plin, iar în fața noastră erau alte 10 persoane cu copii. După o jumătate de oră, am intrat din nou în spital să văd care mai este situația. În fața noastră erau cinci persoane și am crezut că lucrurile se vor rezolva. Numai că, după o altă jumătate de oră ajunsesem al șaptelea pe lista de așteptare. La ora 01.00 nu am mai rezistat. Am cedat... La acel moment am avut trei opțiuni: fie mergem cu copilul la Câmpina, fie la Vălenii de Munte, fie la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Am ales Spitalul Câmpina, unde am descoperit o altă lume. Tot personalul ne-a vorbit frumos... Este curățenie. Copilul a fost internat imediat, iar acum este pe tratament”, a povestit Costin Leescu.

„Mi-a fost milă mai ales de un tătic, care stătea de la ora 21.00 pe holul Spitalului de Pediatrie Ploiești. Avea doi gemeni, iar unul dintre copii era bolnav. Soția a rămas acasă cu copilul sănătos, iar el venise cu copilul bolnav la spital. Aștepta de la ora 21.00, iar când am plecat de la spital, părintele era în continuare pe hol. Dacă nu sunt medici ar fi bine să-i suplimenteze, dar nu poți să expui copiii unor astfel de condiții. M-a deranjat mai ales gestul lor în care mi-au dat afară din sală soția care alăpta copilul. Este dureros. După ce copilul va fi externat de la Spitalul Câmpina voi merge la directorul Spitalului de Pediatrie Ploiești să-i prezint documentele. Nu poți lăsa un copil în vârstă de șase săptămâni pe un hol de spital, unde sunt atâția microbi. Ar trebui să existe o prioritate a cazurilor”, este de părere Costin Leescu.

Copilul a fost consultat în prealabil

Conducerea unității medicale de pe strada Mihai Eminescu din Ploiești susține că timpul de așteptare este stabilit în urma unui consult prealabil.

„Copilul care a fost adus cu ambulanța a avut prioritate 0. A intrat imediat, la ora 23 fără opt minute la un consult prealabil, în urma căruia s-a stabilit un cod, în funcție de gravitatea stării copilului.Copilul a fost monitorizat timp de trei sferturi de oră. I s-au monitorizat funcțiile vitale, care erau în parametri normali. Părintele a fost pus să aștepte în urma unui consul prealabil. Prioritatea nu este stabilită numai de vârsta copilului. Contează și vârsta, dar și starea copilului. Îi înțeleg pe părinții care spun că trebuie să aibă prioritate la consultul copilului, dar trebuie să ținem cont și de gravitatea bolii celor care ajung la Urgență. Ideal ar fi să nu avem aglomerație, dar nu avem ce să facem. Avem un singur medic care efectuează consultații, iar fiecare medic trebuie să fie obiectiv. Trebuie să acorde atenție fiecărui pacient”, a susținut Cătălin Vișean, directorul Spitalului de Pediatrie Ploiești.