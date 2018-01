Primar prahovean, acuzat că a folosit în interes personal 12 tone de motorină. Angajații și-au recunoscut vina

Patru angajați ai Primăriei Câmpina au încheiat acorduri de recunoaștere cu procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul în care edilul Horia Tiseanu este acuzat că a folosit în interes personal 12 tone de carburanți.

Potrivit campinatv.ro, primarul Horia Tiseanu este acuzat de instigare la delapidare în formă continuată pentru că "în mod repetat i-a determinat pe angajații Atelierului Sere, aflat în subordinea Primăriei Câmpina, să-i remită din gestiunea unității, prin intermediul inculpatului Hintz Robert un număr de 1.409 bonuri valorice carburant a 50 lei fiecare, în valoare totală de 70.450 lei, aferentă cantității de 12.347,4 litri, folosită în interesul personal al acestuia", după cum se menționează în rechizitoriul procurorilor.

Primarul nu recunoaște faptele pentru care a fost trimis în judecată, în schimb toate celelalte persoane implicate au încheiat acorduri de recunoaștere. Iată informațiile oferite de DNA.

"În prezența apărătorilor aleși, inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:

- NĂSTASE VASILICA (tehnician la sere, n.r.) – 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani și interzicerea pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat;

- HINTZ ROBERT (șoferul primarului, n.r.) - 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani și 6 luni și interzicerea pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat;

- GREITAȘ TEODOR OVIDIU (șofer la sere, n.r.) - 1 ani și 10 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani și interzicerea pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat;

- CREȚU GHEORGHE (fostul șef al Serelor Municipale, pensionat între timp, n.r.) – 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani și 6 luni și interzicerea pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat."

Dosarul se află spre judecare la Tribunalul Prahova și a intrat deja pe rol, având ca obiect "sesizarea cu acordul de recunoaștere a vinovăției".