Trotuarele de pe DN 1, din Bărcănești, vor fi reparate. Reacția primarului

După ce observatorulph.ro a publicat articolul Pericol de accidente pe DN 1, la Bărcănești, din cauza trotuarelor distruse. FOTO, primarul comunei a reacționat.

Astfel, primarul Valeriu Lupu, a promis că în bugetul pe 2018 a prevăzut fonduri pentru reparații la trotuare.

”Va aduc la cunostinta ca trotuarul la care faceti referire in reportaj nu s-a deteriorat in mandatul meu. Cauza principala este nerespectarea legilor de catre soferii care opresc la agentii economici , cu masini de mare tonaj. Am solicitat implicarea Politiei Rurale , a Politiei DN1 si a Politiei locale Barcanesti pentru a interveni asupra opririlor si parcarilor ilegale. Nu pot decat sa va spun ca in acest an prevad banii necesari in buget pentru repararea trotuarului” a declarat pentru observatorulph.ro primarul Lupu.