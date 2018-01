Drum județean din Prahova reparat parțial. Gropile au rămas. VIDEO

Un cititor a sesizat pe adresa redacției cum un drum județean din Prahova a fost reparat doar pe jumătate.

Este vorba de drumul care leagă comuna Fulga de DN 1D.

Mesajul cititorului:

”Pe o ruta de circa 2,5 km nu se poate circula cu masina din cauza gropilor aparute in asfalt. Anul trecut, in toamna, a fost asfaltati in jur de 3-4 km, dar asfaltul a fost turnat peste cel bun care nu avea pic de groapa. Oare nu au mai avut bani pentru acei 2,5km ramasi ? Platim atatea taxe la stat si degeaba! Ne rupem masinile din cauza conducatorilor care nu fac absolut nimic”.

VIDEO Drum județean plin de gropi: