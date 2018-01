Își caută câinele de trei luni și l-a văzut pe Facebook. Haideți să-l ajutăm să-l găsească

Un anunț postat pe o rețea de socializare i-a readus speranța unui ploieștean, care, în urmă cu trei luni, și-a pierdut câinele lup.

Este vorba despre Lupa, o femelă în vârstă de 2 ani, extrem de prietenoasă. În urmă cu trei luni, Lupa a dispărut fără urmă. Inutil stăpânul a căutat-o peste tot. Într-o dimineață, Lupa a fost de negăsit.

„Inițial am crezut că a fugit din curte, din zona Bariera București. Ulterior am aflat că a fost furată și că ar fi într-o curte prin Bereasca. Am luat tot cartierul la rând, dar nu am găsit-o. Astăzi am văzut poza pe Facebook. Sper că mă va ajuta cineva să o găsesc”, ne-a povestit Daniel Dolea, stăpânul câinelui.

Speranța că Lupa se va întoarce a venit în momentul în care, astăzi, ploieșteanul a văzut pe Facebook imagini cu Lupa.

Totul a fost posibil după ce un alt ploieștean, Ionuț Urzeală, a postat fotografiile pe rețeaua de socializare, cu anunțul „„Dacă vedeți câinele pe undeva, răspunde la numele: Lupa. Frumusețea asta de câine sigur e pierdut și se plimbă speriat prin centru pe la BCR (Take Ionescu)”. Ulterior, Ionuț Urzeală a fost contactat de proprietarul câinelui.

Acum stăpânul patrupedului speră că oamenii cu suflet îl vor ajuta să o găsească pe Lupa. „Cei care mă pot ajuta mă pot suna la numărul de telefon 0727272478. Sper că va fi găsită”, este singura speranță pe care o mai are stăpânul câinelui.