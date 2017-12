S-a stins din viață fostul primar al orașelor Mizil și Bușteni

Mielu Codescu, fostul primar al orașelor Mizil și Bușteni, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani.

Trupul neînsuflețit a fost depus la capela Bisericii Domnești din Bușteni, iar cei care l-au cunoscut îi pot aduce un ultim omagiu, până marți, 5 decembrie, in jurul orelor 13.00, când vor avea loc funerariile, potrivit unui anunț postat de ziardebusteni.ro.

Actualul primar al Mizilului, Silviu Negraru, a postat pe Facebook un mesaj de condoleanțe:

”Astazi gandul meu si sunt sigur ca si al dumneavoastra este alaturi de familia domnului Codescu Mielu. Ieri 2 decembrie, fostul edil al urbei noastre in anii’ 80, a parasit aceasta lume.

Sa ne amintim cu drag de personalitatea omului Codescu Mielu, edil atat al orasului Mizil, cat si al orasului Busteni, un caracter deosebit, un familist convins ,tata si bunic.

Ar fi multe de spus , asa cum cred ca stiti despre personalitatea fostului edil dar in aceste momente grele prin care trece familia dansului, eu , Silviu Negraru actual primar al orasului pe care dansul l-a pastorit nu pot decat sa ma inclin si sa tin un moment de reculegere in memoria acestui OM !

DUMNEZEU SA- L ODIHNEASCA !

Cand timpul este pe sfarsite si o fiinta draga ne paraseste pentru totdeauna, soarele isi pierde caldura razelor sale.

Sincere condoleante!”