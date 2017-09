Posturi vacante în instituții publice din Prahova

Peste 50 de posturi vacante au fost scoase la concurs de instituții publice din Prahova. Pe listă figurează și primării din județ.

De exemplu, Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al comunei Măneciu. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Berceni. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 10 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Spitalul General C.F. Ploieşti, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical pentru Compartimentul Sterilizare. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21 septembrie 2017, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor, 29 septembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă, 02 octombrie 2017, ora 11.00: proba practică și tot pe 02 octombrie 2017, ora 14.00, are loc proba interviu.

Liceul Tehnologic din satul Gheaba, comuna Măneciu, nr. 5, judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de 0,5 normă, astfel: la structura Şcoala Primară nr. 1, Cheia (0,25 normă) și la Grădiniţa cu program normal nr. 4, Cheia (0,25 normă). Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 septembrie 2017, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor, 29 septembrie 2017, ora 10:00: proba practică, iar pe 03 octombrie 2017, ora 10:00, are loc proba interviu.

Şcoala Gimnazială din Comuna Ştefeşti, judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator financiar 0,25 normă. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21 septembrie 2017, data limită pentru depunerea dosarelor, 29 septembrie 2017, ora 14.00, proba scrisă, 29 septembrie 2017, ora 16.00, proba practică, iar pe 29 septembrie 2017, ora 13.00, proba de interviu.

Şcoala Gimnazială „Prof. Dinu Mihail Dan” din Satul Măgula, Comuna Tomşani, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor la Grădiniţa cu P.N. Tomşani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 septembrie 2017, ora 10:00: termenul limită de depunere a dosarelor, 29 septembrie 2017, ora 13:00: proba practică, iar pe 04 octombrie 2017, ora 12:00, are loc proba interviu.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante de: muncitor calificat II (mecanic auto) și de muncitor calificat II (electrician auto). Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21 septembrie 2017, ora 09.00 proba scrisă și 22 septembrie 2017, ora 09.00 proba interviu/practică.

Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” din Ploieşti, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de: inspector de specialitate – studii superioare, grad IA, în cadrul Serviciului Prelucrare Informatizată Carte, Formare IT, Relaţii Publice, Proiecte și de supraveghetor – studii generale sau medii în cadrul Serviciului împrumut Copii şi Mediatecă. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 septembrie 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor, 28 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă, iar pe 29 septembrie 2017, ora 10:00, are loc proba interviu.

Centrul Pilot de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap „Casa Rozei“ Urlati, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, astfel: asistent social practicant, studii superioare, și de magaziner, (studii medii). Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 septembrie 2017, ora 12.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 27 septembrie 2017, ora 09.00 / 11.00 – proba scrisă, iar pe 29 septembrie 2017, ora 09.00 / 11.00, are loc proba interviu.

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de referent, studii superioare – grad profesional I, clasa de salarizare 48, normă întreagă. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 septembrie 2017: termenul limită de depunere a dosarelor; 05 octombrie 2017, ora 09.00: proba scrisă, iar pe 05 octombrie 2017, ora 13.00, are loc proba interviu. Tot la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova este scos la concurs funvția vacantă de muzeograf, gradul profesional II la Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” din Buşteni. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 septembrie 2017: termenul limită de depunere a dosarelor; 05 octombrie 2017, ora 09.00: proba scrisă, iar pe 05 octombrie 2017, ora 13.00, are loc proba interviu.

Şcoala Gimnazială Lilieşti, Oraşul Băicoi, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de bibliotecar 0,5 normă. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 septembrie 2017: data limită pentru depunerea dosarelor, 22 septembrie 2017, ora 09.00: proba scrisă, iar pe 22 septembrie 2017, ora 11.00, are loc proba interviu.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ploiești, Județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector de specialitate III la Complexului de servicii comunitare „ Raza de Soare”, Băicoi. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 septembrie 2017, ora 13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor, 26 septembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă, iar pe 28 septembrie 2017, are loc proba interviu.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ploiești, Județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de instructor educaţie/M în cadrul Centrului de Plasament Filipeştii de Târg. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 septembrie 2017, ora 13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor, 20 septembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă, iar pe 25 septembrie 2017, proba interviu.

Liceul „Simion Stolnicu” Comarnic, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante de secretar. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 septembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă, 25 septembrie 2017, ora 11.00: proba practică, iar pe 28 septembrie 2017, ora 10.00, are loc proba interviu.

Consiliul de Administratie al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza anunta organizarea concursului pentru postul de manager, persoana fizica, al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza in conformitate cu Dispozitia Primarului Orasului Breaza nr. 298/10.04.2017. Concursul va avea loc la sediul institutiei din str. Miron Caproiu, nr. 42-46, Breaza, jud. Prahova, in perioada 21.09.2017 – 17.10.2017 si se va desfasura in doua etape: Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in publicatia de concurs, etapa eliminatorie, care va avea loc in perioada 03.10.2017- 05.05.10.2017. Etapa de sustinere a probelor de evaluare care cuprinde: proba scrisa care consta intr-un test grila de verificare a cunostintelor va avea loc in data de 10.10.2017, proba de sustinere a proiectului de management care va avea loc in data de 16.10.2017 și interviul de selectie care va avea loc in data de 17.10.2017.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior şi auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploiesti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de vacante, de secretar şef. (cu perioada de probă de 90 de zile). Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 septembrie 2017, ora 12.00 – data limită pentru depunerea dosarelor, 20 septembrie 2017, ora 09.00 – proba scrisă, 22 septembrie 2017, ora 09.00 – proba practică, iar pe 22 septembrie 2017, ora 14.00, are loc proba interviu.

Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir“, Breaza, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuţie vacante, de consilier juridic gr. II. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 septembrie – 22 septembrie 2017: depunerea dosarelor, 02 octombrie 2017, orele 10.00 – 13.00: proba scrisă, iar 04 noiembrie 2017, ora 10.00, are loc proba interviu.