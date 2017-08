Tânăr de 24 de ani atacat de urs la Secăria. Victima transportată la Județean

Un tânăr a trecut prin clipe groaznice după ce a fost atacat de un urs, la Secăria.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Prahova a fost solicitat miercuri să intervină după ce un tânăr a fost mușcat de un urs.

Tânărul a fost transportat la Unitatea de Primiri a Spitalului Județean Ploiești. Potrivit primelor informații, tânărul prezintă o rană prin mușcătură la brațul stâng, dar și contuzie coloană.

Potrivit IJP, tânărul în vârstă de 24 de ani se afla cu oile într-o zonă din apropierea pădurii, în punctul „La Doamnele”. În jurul orei 10.00, tânărul a fost atacat de un urs, însă se pare că a fost salvat de câinii de la stână care au sărit imediat în apărarea ciobanului. Speriat de câinii care l-au înconjurat, ursul s-a refugiat în pădure. Două ore mai târziu, tânărul s-a gândit să sune la 112 și să anunțe că a fost atacat de urs.

Cât privește animalul sălbatic acesta urmează să fie împușcat dacă va fi prins pentru că a devenit agresiv.

„Noi am avut probleme duminică cu o ursoaică, care a ajuns chiar pe raza comunei. Aceasta s-a prins într-un gard. La acea dată au fost alertate autoritățile în domeniu. Vânătorii au anesteziat animalul sălbatic și l-au dus la vreun kilometru distanță de zona unde s-a întâmplat incidentul. Astăzi am fost anunțați că tânărul, care este cioban în comună, a avut această problemă. Noi am discutat și la Prefectură și deja vom transmite o adresă către Garda Forestieră prin care solicităm să se intervină pentru prinderea animalului care a devenit agresiv”, a declarat pentru Observatorulph.ro Aurelian Gheorghe Bălan, primarul comunei Secăria.