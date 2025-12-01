- Publicitate -
Parc fotovoltaic la Ariceștii Rahtivani

parc fotovoltaic banesti

Comuna Ariceștii Rahtivani a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Construire parc fotovoltaic în comuna Ariceștii Rahtivani”, finanțat prin Fondul pentru Modernizare.

Valoarea totală a investiției este de 7.692.234,45 lei, TVA inclus, din care 5.632.705,11 lei reprezintă cheltuieli eligibile acoperite integral din fonduri nerambursabile.

Parcul fotovoltaic va avea o capacitate instalată de 0,9348 MW și va fi amplasat pe un teren din extravilanul comunei, aflat în proprietatea Primăriei Ariceștii Rahtivani. Energia produsă va fi destinată consumului propriu al instituțiilor publice din localitate.

Proiectul este derulat în cadrul programului care sprijină investițiile în noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, gestionat de Ministerul Energiei.

Implementarea vizează reducerea costurilor energetice și creșterea eficienței energetice la nivel local.

Termenul de finalizare anunțat este 31 decembrie 2026.

Pentru detalii suplimentare, Primăria Ariceștii Rahtivani poate fi contactată la numărul 0244 380 036, interior 719, sau la adresa de e-mail [email protected]

