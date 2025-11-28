- Publicitate -
Grădinița din Dârvari, în plin proces de reabilitare

Grădinița din satul Dârvari, comuna Valea Călugărească, este în plin proces de reabilitare, lucrările desfășurându-se conform planului inițial. Investiția va transforma instituția într-un spațiu modern, sigur și primitor pentru copii.

Primarul  comunei Valea Călugărească, Ioana Neagu, a declarat că investiția, realizată integral din bugetul local, urmărește atât îmbunătățirea infrastructurii, cât și modernizarea spațiilor interioare, pentru a oferi condiții adaptate standardelor actuale.

„Copiii sunt darul nostru cel mai de preț, iar grija pentru ei rămâne o prioritate”, a subliniat edilul.

Odată finalizate lucrările, grădinița va oferi un mediu modern și prietenos pentru cei mici.

