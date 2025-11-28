- Publicitate -
Valea Doftanei intră într-o nouă etapă de modernizare

Bianca Ionescu
strategie dezvoltare locala valea doftanei

Comuna Valea Doftanei pregătește o serie de proiecte pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea durabilă. Sunt vizate extinderea rețelelor de apă, canalizare și gaze, precum și reabilitarea drumurilor locale.

Investițiile sunt menționate în Strategia de Dezvoltare Locală 2025-2031. Documentul prevede și măsuri pentru protecția mediului, inclusiv împăduriri, amenajarea malurilor și gestionarea deșeurilor.

Totodată, se pune accent pe turismul montan și agroturism, pentru valorificarea peisajului natural și crearea de noi oportunități economice.

Aceste proiecte urmăresc să aducă condiții mai bune de trai și să susțină dezvoltarea comunității.

Strategia de Dezvoltare Locală 2025-2031 poate fi consultată AICI

