Creșă modernă cu panouri fotovoltaice, la standarde europene, la Râfov

Primăria Râfov continuă investițiile pentru modernizarea sectorului educațional. Unul dintre proiectele majore aflate în derulare este construirea unei creșe moderne, la standarde europene, în satul Palanca, lucrări finanțate prin Compania Națională de Investiții (CNI). Prevăzută cu dormitoare, camere de joacă, cabinet medical, grupuri sanitare și locuri de joacă moderne cu spații verzi, viitoarea creșă din satul Palanca va avea o capacitate de 40 de locuri.

Primăria Râfov continuă investițiile de modernizare a infrastructurii școlare. Pe lista proiectelor majore derulate la Râfov figurează inclusiv construirea unei creșe moderne, la standarde europene, în satul Palanca.

„Am demarat lucrările la creșa din satul Palanca, investiție finanțată prin Compania Națională de Investiții (CNI). Creșa are o capacitate de 40 de locuri, iar lucrările se desfășoară într-un ritm foarte bun.

Viitoarea creșă este prevăzută cu dormitoare, camere de joacă, vestiare, grupuri sanitare, spații administrative, cabinet medical, spații pentru luat masa, dar și locuri de joacă moderne și zone verzi. Investiția este în cuantum de peste 10 milioane de lei”, a precizat Paul Costin Cazanciuc, primarul comunei Râfov.

Creșă cu panouri fotovoltaice, la standarde europene

Noua creșă din satul Palanca, comuna Râfov, va fi la standarde europene. Investiția este prevăzută cu panouri fotovoltaice, iar alimentarea cu energie termică se va realiza cu ajutorul unei centrale cu peleți, asigurându-se, astfel, independența energetică în exploatare a imobilului.

Constructia este configurată inclusiv pentru accesul si utilizarea acesteia de către persoanele cu dizabiltați, fiind prevăzută o rampă acces.

Noua creșă din satul Palanca va avea o suprafață construită de 1.244, 68 mp, iar în cadrul acestei instituții vor putea primi asistență de specialitate copiii cu vârste între 1 și 3 ani. Termenul de execuție a lucrărilor este de 24 de luni. Investiția totală este 10.443.763,07 lei, plus TVA.

Cum arată proiectul creșei din satul palanca, comuna Râfov

Stadiul construcției creșei din satul Palanca, comuna Râfov