Cine concertează la “Sărbătoarea Vinului”, cel mai așteptat eveniment din Valea Călăgurească

Elena Moisescu
Primăria Valea Călugărească păstrează tradiția și va organiza cel mai important eveniment al localității, “Sărbătoarea Vinului”, în perioada 26-28 septembrie 2025,  în parcul central al comunei.

Anul acesta, Sărbătoarea Vinului îi va aduce la Valea Călugărească, pentru cel mai mare eveniment de toamnă din județ, pe: Gelu Voicu, Traian Frîncu, Mioara Velicu, Angelica Bălașa, F Charm, Fuego, Bob, Violeta Constantin, Fean de la Craiova, Iulian Nicolescu, Lora, Adelina Pitaru, Myriam, Alma D, Adriana Deaconu, Violeta Barac, Vasile Vădan.

Primăria, împreună cu Consiliul Local Valea Călugărească, vor organiza această sărbătoare de la care nu vor lipsi produsele tradiționale (must, vin, struguri, brânzeturi, pastramă, etc.) dansul și muzica bună, precum și numeroase activități cu și pentru copii.

Evenimentul a ajuns la a XXII-a ediție și are ca scop promovarea produsului local tradițional – Vinul din podgoriile localității Valea Călugărească.

