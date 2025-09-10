- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Un nou parc de joacă pentru copii va fi amenajat la Telega

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Un nou parc de joacă pentru copii va fi construit în comuna prahoveană Telega. Spațiul va fi amenajat la Grădinița cu program normal nr. 3 din Telega Vale.

- Publicitate -

Este al treilea prac de joacă pentru copii, construit pe raza localității.

„Am decis să implicăm cetățenii, iar prin  bugetarea participativă, acea modalitate democratică prin care oamenii pot avea un cuvânt de spus direct cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii publici, s-a decis că este nevoie de un nou loc de joacă pentru cei mici”,a precizat primarul comunei, Costel Brezeanu.

Costurile pentru construcția parcului, ce va fi dotat cu tartan și echipamente de joacă pentru copii, se ridică la 50.000 de lei, iar costurile sunt suportate din bugetul local.

Educație

Profesor de română, forțat să predea și desen: „Nu e normal”

Creșterea normei didactice la 20 de ore pe săptămână și comasarea școlilor cu mai puțin de 500 de elevi îi forțează pe profesori, mai...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Economie la primăriile din Prahova. Lumină la program și pixuri de acasă

1
Facturile mari, dar și lipsa fondurilor necesare pentru funcționare...
Exclusiv

VONG, trupa de jazz a Colegiului Carmen Sylva, senzație la Republik Fest

0
Pe scena festivalului Republik Fest, care a avut loc...
Exclusiv

Malu Roșu cartierul unde primăria uită că oamenii plătesc taxe

7
Investițiile din Ploiești ar trebui să fie proporționale cu...
Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

1
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
- Publicitate -

Știri noi

Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

0
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Eveniment

Karpatia Horse Show 2025, un deceniu de echitație pe Domeniul Cantacuzino Florești din Prahova

0
Trei zile de spectacol ecvestru, concerte live și experiențe...
Viața Prahovei

Campania de recuperare a deșeurilor electronice și electrocasnice ajunge la Blejoi

0
Primăria Blejoi anunță comunitatea că operatorul de salubritate UWS...
Social

Lucrări de dezinsecție și combatere a țânțarilor, la Ploiești

0
Coral Impex SRL anunță o amplă campanie de dezinsecție...
Administrație

Cea mai mare amendă la Ploiești. Apelul Poliției Locale

0
Abandonarea deșeurilor pe domeniul public a devenit o practică...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

0
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

2
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

0
Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
Opinii Voxpublica

Convergența economică a României în context european

0
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, publică în Observatorul Prahpvean o...
Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Campania de recuperare a deșeurilor electronice și electrocasnice ajunge la Blejoi

Observatorul Prahovean -
Primăria Blejoi anunță comunitatea că operatorul de salubritate UWS...

Școala a început la Păulești cu ghiozdane echipate

Raluca Șerban -
Începerea noului an școlar a venit cu vești bune...

Cod galben de ploi torențiale la munte în Prahova

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o...

Temperaturi caniculare și ploi în Prahova

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza...
- Publicitate -

Temperaturi de 30 de grade Celsius la Ploiești

Roxana Tănase -
Vremea rămâne mult mai caldă pentru această perioadă. La...

Trafic aglomerat pe DN1, între Azuga și Bușteni

Roxana Tănase -
Ultimul weekend înaintea începerii anului școlar este unul aglomerat...

Dezbatere „Dâmbu pentru oameni”, în cartierul Mihai Bravu

Roxana Tănase -
Asociația Ploiești pentru oameni organizează, duminică, în intervalul 11.00...

Două transporturi agabaritice în Prahova. Ruta folosită

Roxana Tănase -
Centrul Infotrafic a anunțat că, duminică, 7 septembrie, vor...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean