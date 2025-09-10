Un nou parc de joacă pentru copii va fi amenajat la Telega

Un nou parc de joacă pentru copii va fi construit în comuna prahoveană Telega. Spațiul va fi amenajat la Grădinița cu program normal nr. 3 din Telega Vale.

Este al treilea prac de joacă pentru copii, construit pe raza localității.

„Am decis să implicăm cetățenii, iar prin bugetarea participativă, acea modalitate democratică prin care oamenii pot avea un cuvânt de spus direct cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii publici, s-a decis că este nevoie de un nou loc de joacă pentru cei mici”,a precizat primarul comunei, Costel Brezeanu.

Costurile pentru construcția parcului, ce va fi dotat cu tartan și echipamente de joacă pentru copii, se ridică la 50.000 de lei, iar costurile sunt suportate din bugetul local.

