Primarul Iulian Nae, desemnat să reprezinte Cosminele în ADI

Consilierii locali l-au mandat pe primarul comunei Cosminele, Iulian Nae, să reprezinte unitatea administrativ teritorială în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”.

- Publicitate -

La ultima ședință a Consiliului Local Cosminele, aleșii au acordat un un mandat special primarului comunei, Iulian Nae, să reprezinte și să voteze în numele și pe seama consiliului, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” aprobarea regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al localităților.

De asemenea, aleșii au stabilit ca Alin Niță să fie până în octombrie președintele ședințelor de consiliu local.

Potrivit legislației, după declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult trei luni, care conduce ședințele consiliului local și semneaza hotărârile adoptate de acesta.

Eveniment Protest la liceul din Filipeștii de Pădure Protestul care a avut loc la Colegiul Național Regina Maria din Ploiești s-a repetat, ieri, la Liceul Teoretic din Filipeștii de Pădure. Motivul este...