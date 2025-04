Apartamente nZEB pentru tineri în Băicoi, prin PNRR

În orașul Băicoi, cu sprijinul primăriei, se construiesc locuințe tip apartament pentru tineri. Locuințele sunt ridicate printr-un proiect cu finanțare europeană, fiind locuințe nZEB. Astfel, prin PNRR, finanțarea este asigurată, iar locuințele sunt destinate tinerilor din orașul Băicoi.

- Publicitate -

Locuințele nZEB sunt locuințe construite cu scopul eficientizării energetice.

În efortul de a reduce consumul de energie și nivelul emisiilor generate de clădiri, politicile europene în sectorul construcțiilor sunt din ce în ce mai ambițioase, impunând clădiri cu zero emisii, din 2030. Până atunci, de la 31 decembrie 2020 este în vigoare standardul nZEB (nearly zero energy building), obligatoriu pentru toate clădirile noi și cele care intră în renovare majoră, în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România.

Modelul de construcție nZEB implică în construcție folosirea de materiale specifice, clădirea având consumuri energetice cu cel puțin 30% mai mici decât o construcție normală. La Băicoi, cele 24 de apartamente care se află în stadiul de construcție în acest moment, vor respecta aceste cerințe.

Economic Proiect de lege împotriva țepelor imobiliare. Avans de 15% Senatorii vor dezbate astăzi un proiect de lege care să-i protejeze pe cumpărătorii de locuințe noi de țepele imobiliare. Potrivit documentului, dezvoltatorii imobiliari nu vor...

- Publicitate -

În plus, locatarii lor vor avea de plată facturi mai mici pentru utilități.

Construcția apartamentelor a început în toamna anului 2024 și va fi finalizată în vara lui 2026, potrivit reprezentanților Primăriei Băicoi.