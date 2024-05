Cât costă masa de Paște. Comenzi online la Ploiești, pentru meniuri complete

Febra cumpărăturilor pentru masa de Paște se apropie de final. Vedeta rămâne carnea de miel care, anul acesta, a ajuns să coste între 37 -55 de lei/kg. Cei care nu doresc însă și-și petreacă mult timp în bucătărie sau chiar nu au talent la gătit, pot opta pentru varianta comenzilor online.

- Publicitate -

Cei mai mulți ploieșteni spun că, anul acesta, suma alocată pentru masa de Paște a crescut simțitor, ca urmare a scumpirilor.

Friptura de miel, platoul cu preparate din carne, ouă roșii, salatele, dar și drobul, stufatul, și ciorba de miel sunt câteva dintre preparatele tradiționale care nu trebuie să lipsească de pe masa de Paște. La acestea se adaugă aperitivele reci, platourile cu bunătăți, dar și cozonacii și pasca.

Cât ne costă masa tradițională de Paște

Carnea de miel este, de departe, vedeta, de Paște, iar prețul a cunoscut o creștere de peste 20% față de anul trecut. Astfel, kilogramul de carne de miel costă între 37 și 55 de lei.

- Publicitate -

Scumpiri s-au înregistrat și la legume, dar și la fructe. Un kilogram de cartofi costă între 3,99 – 4,29, însă prețul cartofilor noi a ajuns să fie 6,50 – 7,99 lei/kg.

În schimb, la verdețuri prețurile s-au păstrat neschimbate. Legătura de pătrunjel și de mărar se vinde cu 1,00 – 1,40.

Prețul unei caserole cu 10 ouă costă între 8,99 și 10,59 lei. Prețuri mai mari față de anul trecut se înregistrează la produsele lactate, dar și la cele de patiserie.

- Publicitate -

Un kilogram de brânză poate fi achiziționat cu prețuri cuprinse între 23 – 37 de lei, iar laptele costă între 4,99 lei – 11 lei/litru.

„În fiecare an am alocat aproximativ 400 – 500 de lei pentru masa de Paște. Anul acesta nu mă mai pot încadra cu siguranță. Cu 1000 de lei, însă, poți avea o masă bogată de Paște”, ne-a mărturisit Dumitru, pensionar, care ne-a mărturisit că în niciun an nu a cumpărat un miel întreg, ci 2-3 kilograme.

Masa de Paște, comandată online

Cei care nu doresc însă să petreacă mult timp în bucătărie cu prepararea produselor tradiționale pot însă să-și aleagă meniul special de Paște de pe platformele online.

- Publicitate -

La Ploiești, potrivit site-urilor de profil, un platou cu bunăți din carne (chifteluțe, mini-șnițele și alte preparate din carne) poate costa între 200 – 295 lei, în timp ce un meniu complet, cu două feluri de mâncare (ciorbă+friptură), precum și desert poate ajunge la 189 de lei. Platoul pentru persoanele vegetariene costă în schimb 170 de lei.