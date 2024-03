Primarul din Mănești, Constantin Nițoi (PNL), candidează pentru un nou mandat din partea PNL

„Proiectele pe care le-am realizat împreună cu aparatul de specialitate al primarului și cele viitoare sunt făcute pentru a îmbunătăți viața locuitorilor comunei noastre”, susține Constantin Nițoi, primarul comunei Mănești, care a declarat, pentru Observatorulph.ro, că „Voi candida din partea PNL”.

„Alături de echipa mea de consilieri, de aparatul de specialitate din cadrul primăriei, dar în primul rănd împreună cu locuitorii comunei, am reușit sa aduc un plus, un avânt în ceea ce privește dezvoltarea localității. Nu a fost ușor, dar am reușit! Iar această împreună reușită, motivează!

Astfel că, timp de aproape 12 ani, pe parcursul a trei mandate, am căutat împreună cu doamna viceprimar Daniela Ștefan, cu echipa, consilierii Partidului Național Liberal, oameni activi, implicați activ în viața comunității, angajații primăriei, să rezolvăm cât mai multe din problemele localității.

Acest lucru a fost posibil tot datorită oamenilor, care au înțeles faptul că acolo unde este armonie, înțelegere și unire sunt și rezultate, votând o majoritate liberală în Consiliul Local”, susține primarul comunei Mănești, care consideră că „administrația locală are obligația să propună comunității programe pentru dezvoltarea comunei”.