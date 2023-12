Primăria Drăgănești face parte din Parteneriatul de dezvoltare locală a Văii Cricovului

Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului din care face parte și Primăria Drăgănești a depus un proiect pe submasura 19.1 – ”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala 2023-2027”, prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020.

Titlul proiectului este: Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala 2023-2027

Proiectul depus prezinta urmatoarele obiective:

Obiectiv general:

cresterea capacitatii de colaborare la nivel teritorial in scopul elaborarii strategiei de dezvoltare locala.

Obiective specifice:

– derularea unui proces de consultare si animare realizat la nivel local, cu implicarea, in mod activ, a

actorilor locali si a organizatiilor din teritoriu;

– proiectarea strategiei de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (prin activitati de consultanta si

actiuni legate de consultarea partilor interesate in scopul pregatirii strategiei).

Proiectul a fost depus de catre solicitantul Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului in numele Parteneriatului de dezvoltare locala a Vaii Cricovului.

Acesta are in componenta sa 14 localitati din judetului Prahova respectiv, orașul Urlați și comunele Albesti-Paleologu, Bucov, Ceptura, Ciorani, Draganesti, Dumbrava, Gornet-Cricov, Iordacheanu, Plopu, Salciile, Tataru, Valea Calugareasca și comuna Jilavele din județul Ialomița si este localizat in Regiunea de Dezvoltare 3 Sud Muntenia.